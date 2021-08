O SUV Range Rover Sport SVR Ultimate Edition está mais potente do que nunca

O Land Rover apresenta o SUV mais potente e mais rápido já produzido, o Range Rover Sport SVR Ultimate Edition Pronto para atrair fãs da marca. Um veículo elegante e desportivo que faz do dinamismo e dos detalhes estilísticos o seu ponto forte para entrar no mercado.

Para os sortudos que terão a oportunidade de encomendá-lo, com As reservas já estão disponíveis Aguardando a apresentação oficial no Pavilhão de Operações de Veículos Especiais do Salon Privé de 1 a 5 de setembro, o contrato da empresa britânica traz importantes inovações, a começar pelo revestimento. Da Land Rover, este Recentemente, revelou o novo carro YlarNa verdade, chegou um carro que torna as cores artesanais uma característica especial e pela primeira vez as cores frias do Glass Flake serão oferecidas como uma opção, além das cores Maya Blue Gloss e Marl Grey Gloss.

Exclusivo para a Ultimate Edition, as cores selecionadas tornam o novo SUV Cativante à primeira vista. A máxima atenção aos detalhes não deixa espaço para manchas por parte da empresa sediada em Coventry, enriquecendo o carro com um capô ventilado de carbono na cor da carroceria. Outras características do carro são rodas de cinco raios de 22 polegadas, pinças de freio pretas e um teto de contraste Narvik Black, Vislumbra os detalhes no “Espaço” do Range Rover.

O máximo cuidado e detalhamento da habilidade do Team SV Bespoke também são encontrados nos interiores. A cabine, em Ebony e Cirrus, é aprimorada com emblemas SV Bespoke especiais cromados no pilar B, câmbio de marchas em metal anodizado preto e soleiras de iluminação absoluta. Os assentos também são estofados em Billy Windsor, com tecido de camurça contrastante.

Como mencionado, estamos diante de um dos carros mais potentes que a marca britânica já produziu. O modelo atual, agora em sua segunda geração, pode contar com a versão 575 CV O motor V8 supercharged de 5 litros é capaz de entregar 700 Nm de torque. Assim, o SUV Land Rover de edição limitada é capaz de acelerar de 0 a 100 km / h em 4,5 segundos e atingir uma velocidade máxima de 283 km / h.

Mark TurnerO Diretor de Vendas da Land Rover SV Bespoke está confiante no futuro brilhante do novo carro SUVs que irão expandir a largura da casa: “O Range Rover Sport SVR redefiniu as capacidades de alto desempenho do Land Rur desde seu lançamento em 2014 e a demanda pelo SVR continua a crescer. A personalização do SV Bespoke para esta Ultimate Edition só aumenta seu apelo.”