Brochura da Euronics “Voglia d’Estate” e “Descontos agora”: promoções especiais em toda a Itália

novo Boletim Euronics Disponível para portas de grupo demonstraçãoE Sim E Bruno. o Ofertas As promoções das próximas semanas serão válidas de 26 de maio a 8 de junho de 2022, com três novas promoções imperdíveis:saudade do verão“da demonstração”Quanto mais você toma, menos você gasta“De Sime e”Descontos agoraDe Bruno, que permite comprar imediatamente e pagar a partir de dezembro. Não perca os best-sellers da época, como o notebook Lenovo IdeaPad 3 por 399 euros, a Samsung QLED Smart TV de 55 polegadas por 549 euros e o muito popular Galaxy A52s a 289 euros As promoções do grupo também serão publicadas nos próximos dias NovaE CDSE via Láctea E tofano.

Além disso, lembramos que há A melhor tecnologia oferece Também na Amazon Itália. Abaixo deixamos dois exemplos notáveis ​​com cores Samsung Galaxy A52s E o que não pode faltar Xiaomi Mi Smart TV P1 50 “.