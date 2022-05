Sony cancela o pagamento adicional necessário para quem assina um desconto – Nerd4.life

Através do Reddit, começaram a aparecer depoimentos de jogadores orientais sobre PS mais. Parece que a Sony Isso elimina a necessidade de pagamentos adicionais Caso você tenha adquirido a assinatura com desconto.

Mas vamos explicar a questão desde o início, para quem não está por dentro. Depois que o novo PS Plus foi lançado em alguns países asiáticos, os usuários notaram que para Desenvolvimento Em níveis mais altos de assinatura, era necessário não apenas pagar a diferença entre o preço Essential e o preço Extra / Premium, mas também pagar um valor adicional caso o usuário tivesse comprado o PS Plus com desconto no passado.

Basicamente, se um jogador comprar o PS Plus por 60% do preço total, ele também terá que pagar esse desconto de 40% ao atualizar para um novo nível. Isso é ridículo, já que estamos falando de descontos oficiais da PS Store que foram explorados no passado, mesmo antes de um novo PS Plus ser anunciado.

Agora está ligado reddit Alguns jogadores afirmam que o serviço PS Plus exige menos pagamentos do que há dois dias.

No entanto, ainda é Outro problema. Se você é assinante do PS Plus e deseja atualizar, não pode decidir por quanto tempo atualizar. É necessário pagar toda a diferença de uma só vez pelo tempo restante da sua assinatura. Para aqueles que acumularam anos de assinatura antecipadamente, isso significa ter que pagar centenas de euros de uma só vez por um serviço que você pode não querer usar no nível máximo por anos.

Veremos também nesse sentido se há alguma mudança de qualquer tipo. Por falar em outros problemas de serviço, verifica-se que os jogos clássicos aparecem na frequência de 50 Hz, mesmo em regiões não PAL, e isso é um problema.

Além disso, você precisará acessar a Internet a cada sete dias para jogar jogos PS Plus Extra e Premium.