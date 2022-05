Elon Musk mostra o equipamento de seu personagem, fãs o atacam – Nerd4.life

anel antigo É um jogo de sucesso que todo mundo adora, até bilionários como Elon Musk. O chefe da Tesla aproveitou sua conta no Twitter para compartilhar seu design e foi no local Acessório De outros usuários que criticaram sua escolha de equipamento.

Como você pode ver no tweet abaixo, Elon Musk mostrou sua foto Personagem No nível 111. Ele é um mago com alta inteligência, grande vitalidade e mente, com alguns pontos também sendo gastos em força e destreza no uso de algumas armas de destreza, como Veiled Moon e Rogier’s Rapier. Também notamos que ele carrega dois escudos com ele, possivelmente para acessar diferentes tipos de defesas.

no que diz respeito aos EscudoMusk demonstrou usar um conjunto pesado para aumentar a defesa, enquanto usava o selo da peste, que reduz a defesa em troca de um aumento de estado diversificado. Além disso, nos objetos atribuídos à chave X / frascos não foram inseridos para restaurar a vida e o AP. Suponha que você o tenha mantido nas ações rápidas atribuídas à tecla triângulo.

Todas essas opções eram pesadas Criticar Por alguns jogadores de Elden Ring. Suponha, no entanto, que as críticas decorrem em parte do fato de Elon Musk ser uma figura controversa (para dizer o mínimo): nem todos podem ser objetivos sobre isso. Admitimos que algumas das opções são estranhas e sua construção pode não ter sido otimizada perfeitamente, mas no geral qual é o problema?

Um dos pontos fortes de jogos como Elden Ring é a capacidade de Jogue como quiser. Há jogadores que deliberadamente impõem penalidades para aumentar o desafio: ninguém critica um jogador que não atualiza suas armas ou sobe de nível. Da mesma forma, Musk é livre para jogar como achar melhor.

Também notamos que o número slot de memória cinco. Com base na configuração, sabemos que ele poderia ter tido mais, até o dobro disso: nos faz acreditar que Musk não está jogando pela perfeição e apenas fazendo o que ama por diversão. Em outras palavras, ele se comporta como um jogador.

Dito isso, o que você acha de sua construção?

Ressaltamos também a curiosidade: aqui está o chefe favorito de Hidetaka Miyazaki!