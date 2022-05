Análise de vídeo revela o desempenho de jogos clássicos para PSX e PS2 – Nerd4.life

O canal do YouTube ElAnalistaDeBits publicou um arquivo Análise de vídeo Para alguns jogos clássicos do novo catálogo de assinaturas PlayStation PlusNo geral, desempenho decepcionante, mesmo em um console tão poderoso quanto o PS5. Vamos falar sobre alguns jogos de gerações passadas PSX e PS2e, portanto, poderia ser facilmente gerenciado em teoria por emulação de hardware dos mais recentes consoles da Sony.

No entanto, a teoria contradiz a prática. Os jogos PSX rodam em uma resolução nativa de 1440p mesmo no PS5, mas o desempenho deixa muito a desejar, com quedas muito perceptíveis na taxa de quadros em alguns jogos e certamente não a fluidez ideal. Por exemplo, alguns títulos são mostrados rodando a incríveis 20fps, enquanto outros têm uma taxa de quadros instável. Os jogos de PS2 têm uma resolução de 720p em todas as plataformas, mas geralmente têm um desempenho melhor do que os jogos de PSX.

Confirme o fato de que alguns jogos estão na versão PAL e há apenas um jogo no momento PSP Disponível (Echochrome), que funciona em 1080p. Observe também que os jogos de PSX e PSP têm versões distintas de PS4 e PS5, enquanto os jogos de PS2 têm apenas uma versão: a versão PS4. Claro que eles também rodam no PS5, mas em retrocompatibilidade.

Muitos indicam que alguns Emuladores gratuitos Para PCs, eles conseguiram fazer um trabalho incrivelmente melhor, mesmo em configurações mais baixas do que não apenas o PS5, mas também o PS4, empurrando os jogos para resoluções mais altas que 4K e aplicando filtros que os tornam ainda mais bonitos de se ver.