Todas as cores à venda, exceto uma

Objeto de desejo de milhões de entusiastas ao redor do mundo, uma possibilidade real para poucos devido ao alto preço. E a’ iphone 14o modelo base da mais recente família de smartphones Topo de gama da Apple Que, infelizmente, tem um preço bem mais alto que o iPhone 13. Anunciado em meados de setembro de 2022, o iPhone 14 finalmente está disponível no Amazonas com um Desconto realmente interessante, o que torna este dispositivo mais acessível a um público mais amplo de usuários que, aparentemente, estavam certos em esperar. Mas cuidado: Nem todas as cores Têm o mesmo desconto.





Apple iPhone14 – A15 Bionic – Versão 6/128 GB – Cor (Produto) Vermelho

Apple iPhone14 – A15 Bionic – 6/128 GB – Azul Claro

Apple iPhone14 – A15 Bionic – versão 6/128 GB – cor Galaxy





Apple iPhone14 – A15 Bionic – versão 6/128GB – cor Midnight

Apple iPhone14 – A15 Bionic – 6/128 GB – Roxo

Apple iPhone 14: características técnicas

Quem decide comprar um iphone 14 Ele já saberá quase tudo sobre a ficha técnica, começando pelo processador A15 Bionic É emparelhado com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento (mínimo).





o uma oferta Mede 6,1 polegadas e é Super Retina XDR OLED, compatível com HDR10, Dolby Vision e com 1200 lumens de brilho máximo. Tanto a tela quanto o corpo traseiro são protegidos pelo Corning Glass Victus. O setor fotográfico possui dois sensores traseiros, ambos de 12 megapixels e o sensor principal é estabilizado opticamente. A câmera frontal também é de 12 MP.

Todas as comunicações são de última geração, e além do 5G, há também WiFi 6 e a bluetooth 5.3 E claro que não háNFC Para pagamentos contactless, ou seja, com pontos de venda (via Apple Pay).

Entre as funções mais interessantes destacamos a recente integração de satélite de emergência SOS Com transmissão e recepção mesmo em zonas não cobertas pelo sinal telefónico. Integração que se agrega ao sistema de detecção de quedas ou acidentes com envio de notificações para os números nacionais de emergência.





Apple iPhone 14: oferta da Amazon

iphone 14 Tem uma tabela de preços de 1029 euros para a versão básica de 6/128 GB, e isso gerou forte polémica aquando do lançamento da nova família iPhone, pois é a primeira vez que não existe iPhone de última geração a um preço Menos de mil euros. Mas, felizmente, o preço cai no caminho, ou seja, na Amazon, às vezes graças a descontos interessantes.

Como o desconto de 13% atualmente em vigor em todas as cores do iPhone 14, que torna o preço bem abaixo do limite psicológico dos mil euros. Hoje, o iPhone 14 de 6/128 GB está disponível nas cores (Produto) Vermelho, Azul Claro, Galáxia (Branco), Meia-Noite (Preto) e Roxo, tudo com desconto em 899 euros (-13%, -130 euros).

Uma exceção é o novo iPhone 14 amarelo, que chegou à Itália há algumas semanas, que está com um desconto bem menor e, por isso, aconselhamos que você não opte por ele.





