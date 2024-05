Cada número no teclado do telefone tem um som diferente: o padrão

Cada número do teclado do telefone tem um som diferente: por que (pianetacellulae.it)

Vamos descobrir juntos por que cada tecla do teclado do telefone emite um som diferente: história e algumas coisas estranhas.

Cada tecla do teclado do seu telefone emite um som preciso à medida que é usada Sistema DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency), um método desenvolvido na década de 1960, atribui a cada número ou símbolo um par específico de frequências sonoras, uma alta e outra baixa, que são geradas – simultaneamente – quando uma tecla é pressionada. As centrais telefônicas detectam essas frequências para determinar com precisão quais números foram chamados.

Substitua o teclado touch do celular

O teclado do celular desempenhou um papel muito importante no desenvolvimento dos telefones celulares. O layout do teclado foi inicialmente projetado para ligar para números e enviar mensagens de texto. Este layout é chamado de “3×4“, exibe os números de 1 a 9 organizados em três colunas e quatro linhas, com o número 0 colocado abaixo do número 8.

Antes do advento dos smartphones Teclados QWERTY E para sistemas de entrada preditiva, teclas numéricas eram usadas para digitar letras: cada tecla correspondia a várias letras.

Por exemplo, você pode pressionar a tecla 2 uma, duas ou três vezes para selecionar “a”, “b” ou “c”. Este método é conhecido como Entrada T9permite digitação rápida mesmo que o número de teclas seja limitado.

Som diferente para cada tecla

o dtmf Foi criado pela American Telephone Company AT&T Na década de 1950, como alternativa ao sistema de seleção de pulso por meio de anel rotativo.

Com o sucesso do método de sinalização MF nas comunicações de longa distância, a AT&T apresentou o DTMF aos seus clientes, oferecendo… Um teclado com três colunas e quatro linhas Para números de 1 a 9, 0, asterisco E o sinal de libra (#). Além disso, em ambos os lados deste último existiam chaves especiaisA, B, C, D

É utilizado – principalmente – para controlar as redes internas das companhias telefônicas. o sistema dtmf Especificamente, utiliza oito frequências diferentes, atribuídas às linhas e colunas do teclado, permitindo ao telefone gerar dois tons simultaneamente, que são então decodificados pela rede telefônica para determinar a tecla pressionada. Por exemplo, pressão Botão 4

Produz uma faixa de tons de 1209 Hz e 770 Hz, reconhecíveis pela companhia telefônica. Telefones baseados neste sistema foram disponibilizados ao público em18 de novembro de 1963Sob o nome comercial “Tom de toque

“. DTMF é o padrão para chamadas telefônicas, que mantém…Layout original do teclado

que também permite a utilização de códigos especiais para diversas funções, como bloqueio de chamadas e navegação nos menus de ajuda do telefone.