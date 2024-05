XDefiant teria alcançado grandes números no lançamento e está prestes a superar as estimativas da Ubisoft

XDesafiador o mais recente jogo de tiro gratuito da Ubisoft, apresenta alguns números realmente interessantes, pelo menos de acordo com… Relatado por Tom Henderson no Insider Gaming . Estamos falando sobre 1 milhão de jogadores únicos Duas horas e meia após o lançamento, Henderson disse a algumas fontes que naturalmente desejavam permanecer anônimas. Mais de 500.000 jogadores simultâneos foram registrados no dia do lançamento.

A Ubisoft atingiu o objetivo?

XDefiant pode ser o primeiro lançador da Ubisoft em vários anos

No entanto, também existem outros resultados positivos a relatar em relação ao XDefiant. Cerca de dois dias após o lançamento, o número de jogadores únicos ultrapassou os 3 milhões e atualmente é de aproximadamente 300.000 jogadores simultâneos em todas as plataformas.

Francamente, no momento é impossível falar em sucesso ou não, mas para efeito de comparação, Apex Legends da Respawn Entertainment acumulou 1 milhão de jogadores únicos em oito horas e 2,5 em 24 horas. Foi lançado em 2019 para PS4, Xbox One e PC.

Ser Grátis para jogar O XDefiant não ganhará nada com o acesso ao jogo, mas para este modelo económico é perfeitamente normal que assim seja. Um grande número de jogadores significa uma grande comunidade e, portanto, mais comparação social que coincide com um crescimento potencial nas compras no jogo, entre o Battle Pass e diversas microtransações. Em particular, os itens cosméticos são caros (estamos falando de US$ 30 por quatro), como reclamaram os primeiros jogadores, o que também é um sinal de quantas pessoas gostariam de comprá-los se custassem menos.

De resto, o jogo parece estar em excelente forma, com a Ubisoft satisfeita com o progresso que fez, pelo menos durante o período de lançamento. Parece que o XDefiant está a caminho de superar todos Metas internas Desenvolvido pela empresa. Resta saber se conseguirá manter os jogadores nos servidores ou se de alguma forma os perderá, o que é sempre o maior risco para os serviços ao vivo.