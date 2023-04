PlayStation, um novo console portátil chegando? Sugerido por Tom Henderson

Estação de jogo vai funcionar em um Novo console portátilOu pelo menos é o que ele sugere Tom Henderson: O conhecido vazador queria especificar que os dispositivos inéditos da marca Sony, sobre os quais ele falou em uma transmissão recente, não haviam sido mencionados antes.

Portanto, é fácil descartar: Henderson disse que novos detalhes sobre o PS5 Pro chegarão nos próximos dois meses e, na mesma ocasião, também discutiu as primeiras informações sobre PS6que segundo suas fontes deve estrear em 2028.

Você também deve se lembrar de como o vazador já falou sobre um PS5 com leitor de discos removível, modelo que substituirá as duas versões do console atualmente à venda, a Standard Edition e a Digital Edition, que ele diz que serão lançadas em setembro. .

Cobrindo todas essas caixas, como os seguidores de Henderson imediatamente apontaram, a única coisa que resta é exatamente isso Playstation portátil novoo que marca um retorno notável para a empresa japonesa em um setor que por vários anos parecia ser monopolizado pelos smartphones.

O vazador diz que não é brincadeira de 1º de abril, mas não vai longe. Ele explicou recentemente que seus relatórios são sempre baseados em informações concretas verificadas por meio de fotografias e documentos ou acordos de sigilo fornecidos pela fonte de plantão, e não há razão para duvidar que isso ocorra novamente.