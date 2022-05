Buraco perfeitamente perfurado na forma de uma porta em Marte: é um alienígena?

apenas um dia de Registrando o terremoto mais forte já sentido em Marteestamos de volta ao Planeta Vermelho para ver um dos últimos instantâneos enviados pelo rover Curiosity, sobre o que parece ser Porta primorosamente esculpida localizada na paisagem de Marte.

A imagem original divulgada pela NASA ontem foi tirada pela Mastcam do rover Curiosity em uma estrutura geológica conhecida como Greenheugh Frontone na Terra na manhã de 7 de maio de 2022, e você pode encontrá-la no final das notícias. À primeira vista, seria natural dizer que é um arquivo Conjunto de Star Wars ou trabalho de civilização alienígena Mas, observando atentamente o que está dentro dessa fenda, fica claro que a escotilha se fecha imediatamente após a entrada; Além disso, do outro lado da imagem, encontramos um grande corte na rocha que a divide completamente ao meio.

Até onde a imaginação pode nos levar, a verdade é que Muito provavelmente é uma fratura do esterno: No rescaldo de um terremoto em Marte, uma parte da rocha se separará, criando essa estranha porta natural. Às vezes basta jogar luz ou um pouco de imaginação Confuso e entregue a teorias estranhasE os cientistas sabem bem disso.

De fato, nossos leitores mais atentos se lembrarão Descubra um cubo misterioso no outro lado da luanão mais do que uma simples pedra que, graças ao jogo de luz, apareceu como uma estrutura cúbica perfeita a apenas 80 metros de distância.