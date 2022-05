AMD oferece GPUs RX 6950 XT, RX 6750 XT e RX 6650 XT, recursos e preços – Nerd4.life

AMD Sobre a disponibilidade de novas placas de vídeo Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT, Radeon RX 6650 XTAssim, sua gama é renovada com GPUs que apresentam melhor desempenho que a geração anterior.

Três novas GPUs AMD Radeon prometem oferecer horas de jogos e Memória GDRR6 mais rápidaSoftware e assinatura melhorados e não apenas em comparação com os modelos anteriores. As placas são projetadas para oferecer desempenho máximo em 4K (RX 6950 XT), 2K (RX 6750 XT) e Full HD (RX 6650 XT).

A AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT e Radeon RX 6650 XT já estão disponíveis nos varejistas globais e nos principais parceiros da AMD. As placas gráficas AMD Radeon RX 6950 XT e Radeon RX 6750 XT estão disponíveis em AMD.com. Aqui estão os recursos e detalhes de preços:

Radeon RX 6950XT

Unidades aritméticas : 80

: 80 VRAM GDDR6 : 16 GB

: 16 GB jogo de relógio : 2100MHz

: 2100MHz aumentar o relógio : até 2310MHz

: até 2310MHz interface de memória : 256 bits

: 256 bits TBP : 335 W

: 335 W Preço: 1099 dólares

Radeon RX 6750XT

Unidades aritméticas : 40

: 40 VRAM GDDR6 : 12 GB

: 12 GB jogo de relógio : 2495MHz

: 2495MHz aumentar o relógio : até 2600MHz

: até 2600MHz interface de memória : 192 bits

: 192 bits TBP : 250 W

: 250 W preço: $ 549

Radeon RX 6650XT

Unidades aritméticas : 32

: 32 VRAM GDDR6 : 8GB

: 8GB jogo de relógio : 2410MHz

: 2410MHz aumentar o relógio : até 2635MHz

: até 2635MHz interface de memória : 128 bits

: 128 bits TBP : 180 W

: 180 W preço: $ 399

As novas placas Radeon suportam AMD: Adrenalin Edition, com recursos inovadores e avançados. A versão mais recente oferece até 10% mais desempenho em vários títulos DX11 selecionados. Há também a tecnologia de upscaling AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) com suporte para 80 jogos eFSR 2.0 que promete oferecer um melhor upgrade, com qualidade de imagem comparável ou melhor que a das imagens originais. Falando nisso, aqui está a lista de jogos que suportam FSR 2.0.

Por fim, graças à AMD Smart Access Memory Technology (SAM), é possível obter melhor desempenho ao combinar placas gráficas AMD Radeon RX 6000 Series, alguns processadores de desktop AMD Ryzen e placas-mãe AMD série 500, dando às CPUs acesso a um único processamento gráfico (GPU) com cache GDDR6 de alta velocidade.

A AMD também anunciou um novo Pacote de jogos de upload AMD Radeonque lhe dará acesso gratuito a novos jogos comprando produtos qualificados da série AMD Radeon RX 6000.

O novo pacote incluirá Saints Row e Sniper Elite 5, e outros jogos que serão revelados antes do lançamento da promoção. Os jogadores agora podem aproveitar esta oferta especial, e aqueles que comprarem um produto Radeon de um revendedor online que aderir ao programa receberão um código que pode ser resgatado assim que a promoção for lançada ainda neste trimestre. Todos os detalhes do show serão revelados na ocasião.