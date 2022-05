Buraco negro da Via Láctea foi fotografado, evidência de um vídeo – Space & Astronomy

Imagens do buraco negro no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, e o mais próximo graças à cooperação internacional Event Horizon Telescope (Eht) Com uma contribuição italiana de Instituto Nacional de Astrofísica (INAF)E Instituto Nacional de Física Nuclear (Infn)E Universidade Federico II de Nápoles E Universidade de Cagliari. a foto está lá Evidencia conclusiva Que existe um buraco negro no centro da Via Láctea.

O resultado foi publicado em 10 artigos no The Astrophysical Journal Letters, e o resultado foi divulgado mundialmente começando na Alemanha, com o European Southern Observatory (ESO); Na Itália pelo Inaf, Infn e as duas universidades.

Três anos depois A primeira imagem de um buraco negroque de Galáxia M87A nova imagem confirma conclusivamente a presença de um buraco negro no centro da nossa galáxia: “Um Evidencia conclusiva‘, conforme definido pelos pesquisadores na coletiva de imprensa em Roma: Ciriaco Goddi da Universidade de Cagliari, ENAF e INFIN, Elisabetta Liuzzo Nicola Marchelli e Kazi Rigel, todos do INAF, e em relação a Mariafelicia De Laurentis da Universidade Federico II de Nápoles e Infin, e Rocco Lecco do Instituto Andaluzia, Andaluzia e Enaf.

mesmo neste Foto históricaresultado do trabalho, Mais de 300 pesquisadores de 80 institutos ao redor do mundo que compõem juntos Colaboração EHTo buraco negro não é diretamente visível porque Não emite luz: você vê um grosso Anel de gás maravilhosoaproximadamente do tamanho que teria se estivesse ao redor da Lua, que circunda uma região central escura chamadaSombraO anel produzido por luz distorcida do poderoso Perigo Do buraco negro, que tem quatro milhões de vezes a massa do Sol e está a 27.000 anos-luz da Terra, na direção da constelação de Sagitário.

Embora os dois buracos negros pareçam muito semelhantes, o buraco da Via Láctea está mais longe. mil vezes menor E menos volumoso que o M87.

A imagem foi adquirida por uma rede mundial de Oito radiotelescópiosincluindo o mais poderoso do mundo: ALMA (Atacama Large illimeter / submillimeter Array), no qual a Itália participa através do Observatório Europeu do Sul (ESO) e hospeda o nó italiano do Centro Regional Europeu Alma na sede do INAF em Bolonha.

radiotelescópios Trabalham em perfeita harmoniacomo se fossem um Uma ferramenta tão grande quanto a terra Juntos, eles foram guiados ao coração da galáxia por várias noites em abril 2017coletando dados por várias horas de cada vez, semelhante a uma longa exposição com uma câmera.

Embora Sagiuttarius A* esteja muito mais próximo do primeiro buraco negro imortalizado na imagem, obter uma imagem dele foi mais difícil: por ser menor, o gás orbita em torno dele muito rapidamente, levando alguns minutos para completar uma revolução em torno dele. O buraco negro (versus os dias que leva gás ao redor do buraco negro em M87). Assim, para obter a imagem, foi necessário fazer uma média das muitas imagens obtidas na campanha de busca.

Um sonho realizado após 20 anos

“temos Eu sonhei com isso por 20 anos”: Estas foram as primeiras palavras que acompanharam a imagem do buraco negro da Via Láctea. Para pronunciá-los, no encontro organizado na Itália no Instituto Nacional de Astrofísica (INAF), foi Ciriaco Goddi da Universidade de Cagliari, Inf e do Instituto Nacional de Física Nuclear (Infn), enquanto a imagem da Via Láctea na tela corria em direção ao núcleo galáctico, mostrando aquele tipo de “rosquinha” avermelhada, como os pesquisadores chamaram em tom de brincadeira .

“É um resultado há muito esperado, pois demonstra a exatidão das previsões feitas na teoria geral da relatividade de Einstein”, disse o presidente do INAF, Marco Taffani. Sobre o vice-presidente da Infn, Marco Pallavicini“Este é um belo dia para a pesquisa porque agora temos evidências geográficas e visuais da importância da cooperação internacional em pesquisa. É a prova de que a Itália está presente nas descobertas científicas mais importantes, trabalhando em sinergia.”

“Conseguir esta imagem tem sido nosso objetivo desde o início do projeto, idealizado em 2000, e poder revelá-la ao mundo hoje compensa nossos muitos anos de trabalho”, disse Goddy, que coordena o grupo europeu BlackHoleCam desde 2014. Um dos projetos que originou o Eht Collaboration. “Estudos no centro da galáxia tornaram possível ao longo dos anos realizar muitos testes de relatividade geral, mas o resultado apresentado hoje é inédito porque permite muitas medições originais sobre a gravidade e fazer uma nova ciência sobre buracos negros supermassivos e seus papel na ‘evolução do universo: abrimos as portas de um novo laboratório excepcional”, observou ele em conexão com a sede do INAF em Roma MARIAFELIcia de Laurentiisda Universidade Federico II de Nápoles, pesquisador do Infn e coordenador do grupo de trabalho da Eht Collaboration on Gravity Tests.

Ele disse que levou cinco anos para obter a imagem certa Elisabetta Liuzzoda colaboração de Eht e INAF, e milhares de simulações e modelos teóricos Nicolas Marchelli, do INAF. Tanto é que para o tratamento dos dados foi necessário recorrer a “grandes infra-estruturas informáticas”, disse numa comunicação Rocco Leko, pelo INAF e pelo Instituto Espanhol de Astrologia Astronômica da Andaluzia. “No processo, uma biblioteca sem precedentes de simulações de buracos negros também foi compilada para comparação com as observações”, acrescentou.

Agora estamos olhando para o futuro e refinando as ferramentas para encontrar novas notas. Em março passado, por exemplo, a colaboração EHT conduziu uma nova campanha de observação envolvendo três novos radiotelescópios. “Há também a ideia de um telescópio hipotético maior que a Terra”, disse ele. Casey Rigel, da colaboração Eht e INAF. No momento é apenas um projeto e a ideia é usar um telescópio espacial futurista.

massa, “resultado incomum”

Um resultado “extraordinário”, mostrando o quanto é importante a cooperação internacional no campo científico e como é importante para a Itália fazer parte dela: foi assim que a Ministra da Universidade e Pesquisa, Maria Cristina Mesa, comentou sobre a imagem do buraco negro no centro da Via Láctea. “É um resultado extraordinário, na medida em que – disse – realmente só conseguiremos alcançar com o tempo.”

“Parabéns à grande equipe de trabalho global que forneceu acesso a, e dentro dela, cientistas italianos. Esta descoberta demonstra – continuou o Ministro Mesa – como as redes internacionais de pesquisa colaborativa são importantes para o progresso de todos e como é importante para a Itália ser parte dele através do investimento, de forma contínua e estável ao longo dos anos, em grandes infraestruturas de investigação. Dados, para os reforçar e implementar cada vez mais, e como deve ser feito um esforço para manter essas redes mesmo em tempos de crise”.

O ministro salientou ainda que “este resultado lembra-nos também que não devemos ter sempre pressa para chegar a um determinado resultado em muito pouco tempo: procurar os seus próprios tempos e devemos ter paciência para nos adaptarmos a ele, sabendo que sempre vale a pena.”