Uma versão melhorada em breve? – Multiplayer.it

Há rumores de que isso é possível Red Dead Redemption 2 Você pode ter um Versão melhorada e próxima geração acima de PS5 e Xbox Series X | S.como foi relatado de passagem pelo AccountNGT Insider nas últimas horas, mas foi cancelado pouco depois.

Esta não é a primeira vez que falamos sobre isso: já em fevereiro do ano passado, surgiu um boato sobre um possível remake do primeiro capítulo a ser lançado, então temperado com a ideia de atualizar PS5 e Xbox Series X | S do segundo capítulo, mas até agora não houve comunicação sobre ele da Rockstar Games, sempre hesitante em fornecer informações sobre seus títulos de alta qualidade.

No momento, não há lançamentos originais de Red Dead Redemption 2 para PS5 e Xbox Series X | S, o que é bastante estranho considerando que mesmo GTA V, o jogo anterior do jogo ocidental, recebeu recentemente sua próxima versão pública.



Red Dead Redemption 2, captura de tela do jogo

Dado o momento da Rockstar Games, pode demorar um pouco até vermos esse processo, mas de acordo com o vazador a conta O jogo será “em breve”.

Para falar a verdade, não sabemos como levá-la, até porque o usuário em questão apagou a mensagem depois de um tempo, o que pode representar uma correção de um erro ou levar à ideia de que está correta e salva com informações . Segredo, mas por enquanto, deve ser considerado um simples boato que não pode ser completamente controlado.