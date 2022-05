Jim Ryan, da Sony, não se posiciona sobre direitos ao aborto e fala sobre cachorros perseguindo bolas – Nerd4.life

pessoal Sony Eles mostraram alguma perplexidade ao ler um e-mail interno de Jim Ryan Sobre o direito ao aborto, onde o CEO simplesmente pediu respeito às diferenças de opinião, sem tomar uma posição com ou contra.



Jim Ryan, CEO da Sony

Mais precisamente, ele escreveu:Devemos a nós mesmos e aos milhões de usuários do PlayStation respeitar as diferenças de opinião entre todos em nossas comunidades internas e externas. Respeito não significa aprovação. Mas é importante para nós como empresa e como marca global.“Mas o problema não está nisso, mas no fato de ele dedicar cinco parágrafos aos aniversários de seus dois gatos e ao desejo de ter um cachorro.

Em suma, Ryan não queria influenciar a empresa que dirigia no caso Roe v. Wade, com a Suprema Corte dos EUA tentando derrubá-lo para minar o direito ao aborto, mas queria dizer a todos que:Os cães são os melhores amigos do homem, sabem ficar parados e fazer tarefas muito úteis, como morder ladrões e perseguir as bolas que lhes são atiradas.“

Claro que parte do staff não gostou desta mensagem, que parecia ser uma zombaria, aliás sobre um assunto muito sensível, ou, para dizer aos meus amigos, como uma espécie de supercazzola, esta é uma forma de não abordar diretamente o assunto falando sobre algo que não tem nada a ver com ele que também não é perfeito. Em particular, as mulheres leram um profundo desrespeito aos seus direitos, a ponto de uma funcionária declarar que nunca havia ficado brava no aniversário de um gato.