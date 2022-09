Descubra um dos segredos da inteligência artificial do inimigo

após a descoberta O segredo incontável das Gárgulas de Elden RingO popular YouTuber Zullie The Witch revelou um truque que a FromSoftware inventou para tornar os chefes da Interregnum mais famosos.

O popular criador especializado em pesquisar os segredos dos espíritos mais amados (pelo trabalho louvável feito no corte de Bloodborne) descobriu o sistema adotado pelos desenvolvedores japoneses para incentivar os chefes a atacar Lightless no momento em que o herói confia Frasco de cura para rejuvenescer a saúde.

Ao observar esse comportamento, muitos até então acreditavam que os chefes poderiam de alguma forma “ler” a entrada do jogador para antecipar seus movimentos e contra-atacar quando estivessem mais vulneráveis. Bem, como revelado por Zullie The Witch, o verdadeiro segredo desse “comportamento vergonhoso” dos líderes está na capacidade dos inimigos de Monitore as ações individuais do jogador.

De acordo com o YouTuber, os inimigos mais sombrios do Interregnum estão constantemente observando as ações de Senzaluce e reagindo imediatamente a alguma animação: embora sutil, essa diferença em relação à “leitura da entrada” ajuda a tornar os confrontos mais Imprevisível e difícil Precisamente porque todo inimigo “tem uma fraqueza” para certas ações, como dribles, ataques poderosos, lançar um feitiço ou, especificamente, usar um frasco.

Embora vários meses tenham se passado desde a comercialização de Elden Ring, a obra-prima da FromSoftware Nunca para de guardar surpresas Presumivelmente, eles continuarão a fazê-lo por muito tempo. Para ficar no tema “Chefes do Mal”, indicamos a nossa oferta especial Elden’s Ring e o monstro mais famoso do Interregno.