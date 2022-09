Xbox Series X com desconto com cupom do eBay para setembro de 2022 – Nerd4.life

Durante ebay Você pode comprar um Xbox Xbox X desconto usando Cupom SETT22. O preço final é de 458,15 euros, que é cerca de 40 euros menos que o preço normal da consola. Você pode encontrar o produto neste endereço.

o Cupom SETT22 Permite obter um desconto de 15% no preço do produto com um máximo de 100 euros. Cada conta pode usar o código duas vezes, com um desconto total de € 200. Cada compra deve exceder 15 euros de despesas. Oferta válida até 25 de setembro de 2022, exatamente às 23h59. O voucher é válido apenas para produtos selecionados.

o Representante de vendas É veroncart-srl, com 99,6% de comentários positivos: Classificado como eBay Premium. A entrega leva três dias e você pode pagar com PayPal, Visa, G Pay, Mastercard e American Express.

Xbox Xbox X É o console avançado da Microsoft. Possui um player visual, para que você possa jogar videogame com uma cópia física. Comparado ao Xbox Series S, este console permite que você aproveite ao máximo a resolução e a taxa de quadros de seus jogos.

Observamos também que o arquivo Canal de Telegram dedicado ao Multiplayer.it mostra. Siga-o para estar atualizado com os últimos shows, escolhidos a dedo pela nossa equipe editorial!



Xbox Xbox X

Esta notícia inclui um link de afiliado do eBay que pode ganhar comissão para o Multiplayer.it.