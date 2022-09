Exclusivo para PlayStation e vários detalhes de um “chip interno” questionável – Nerd4.life

Mais detalhes aparecem em Silent Hill 2 Remakeou pelo menos o que poderia ser o remake do segundo capítulo da Konami, depois do que apareceu ontem entre os rumores, com Em formação em mimExclusivo PlayStation E outras características do jogo.

Ontem, vimos as supostas primeiras imagens de Silent Hill 2 Remake em desenvolvimento na Bloober Team, embora o jogo nunca tenha sido confirmado, enquanto novos detalhes surgem de um chip questionável adicionado às várias informações vazadas, visíveis em este é o endereço.

Enquanto as imagens parecem reais, como confirmado por vários insiders, incluindo Dusk Golem, embora se refira a um projeto que ainda está em fase inicial e não sabemos qual será o seu destino, o novo “chip” levanta mais do que dúvidas, mas é interessante porque traz informações sobre o exclusivo do PlayStation e algumas alterações feitas no original.

Lê-se que Silent Hill 2 Remake tem que ser Console exclusivo de um ano no PS4 e PS5Portanto, é temporariamente exclusivo apenas para outros consoles, pois também é esperado no PC no lançamento de qualquer maneira. O slide também observa que o remake de Silent Hill 2 é apenas um dos três projetos que a Konami planejou para relançar a série, que também inclui um novo capítulo por direito próprio, que é Silent Hill 5 e várias formas de colaboração com equipes independentes para pequenos projetos, conhecidos como Silent Hill Short Stories.

Quanto aos recursos de Silent Hill 2 Remake, o slide mostra uma reformulação geral da IA ​​e animação, bem como novos quebra-cabeças redesenhados para melhor se encaixar na estrutura narrativa do jogo e Dois novos finais que não foram lançados.

A informação pode ser plausível, mas o próprio chip – embora ainda não convincentemente negado – é definitivamente Duvidoso: Na verdade, é uma quantidade excessiva de informações inseridas em uma página e colocadas de maneira confusa, juntamente com outros detalhes estranhos, como a palavra “segredo” em vermelho.

Parece que algum tipo de paródia típica que alguém fez com base em todos os rumores divulgados até agora é mais do que um documento autêntico, mas vamos ficar de olho nisso.