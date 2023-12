Pacific Drive, data de lançamento anunciada com trailer

Pacific Drive Será postado em 22 de fevereiro de 2024, conforme anunciado em um novo trailer durante a PC Games Expo: Most Wanted. O clipe nos deu outra visão do chamado jogo “semelhante a uma rota”, que combina elementos de sobrevivência como caça e criação de recursos com uma estrutura baseada em corrida quase desonesta. Você viajará por uma visão surreal da Península Olímpica, no noroeste Pacífico da América.

O governo dos EUA está preocupado com todos Eventos estranhos Que aconteceu na península e controlou a região. Depois que todos tiverem evacuado, sua missão é seguir em direção ao centro da Zona de Exclusão Olímpica, enfrentando a tempestade sobrenatural que se aproxima. À medida que você viaja, o mistério do que parece ser um experimento científico que deu errado será lentamente desvendado, e o trailer mostra uma variedade de aberrações a serem enfrentadas: grandes orbes vermelhas subindo no ar, equipamentos científicos estranhos e muitos detritos flutuantes. .