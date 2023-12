Quantos quilômetros uma Harley Davidson pode viajar? Este é o modelo que enlouqueceu os fãs

No panorama cada vez mais diversificado das motocicletas, triunfam aqueles que oferecem soluções tecnológicas inovadoras e de ponta para a máxima confiabilidade. O exemplo da Harley Davidson é óbvio.

Há um grupo sólido de motociclistas que ainda imaginam as motocicletas à moda antiga e famosa, que exige meios imparáveis. Qual marca de motocicletas captura o espírito do motociclista no imaginário coletivo mais do que qualquer outra? Naturalmente nº 1: Harley-Davidson, marca histórica de Milwaukee.

Ao longo do tempo e na história contemporânea, o DH passou por uma transformação interna. A Harley-Davidson Iron 883 de hoje parece um modelo de uma época passada, a Idade do Ferro, que encheu os filmes e fez bater o coração de todos os entusiastas por muitos anos. A pergunta que alguns podem ter feito é se ainda vale a pena comprar o Iron 883, que pode ser encontrado barato em uma concessionária particular.

Aqui nos relacionamos com o conceito imparável de 883. Este último sempre foi considerado um nível de entrada, mas abriu sonhos a todos aqueles que Eles imaginaram viajar pela Rota 66 numa Harley, é claro. Vamos ver juntos o que convence e o que desencoraja a compra de uma motocicleta sempre igual, exceto por algumas inovações no sistema de suspensão e freios.

Resistência lendária da Harley-Davidson

O motor da Harley-Davidson Iron 883 é ao mesmo tempo seu maior trunfo e sua maior falha. É um motor clássico da Harley-Davidson, não há dúvida: um V-Twin de 45 graus, refrigerado a ar, como todas as Harleys de 12 até hoje. Quem busca tradição vai encontrar neste modelo, que tem um som maravilhoso. O escapamento é música para ouvidos puros.

O que é menos convincente é que o motor não gera uma montanha de torque e potência: 62 Nm de torque e 52 cv respectivamente. Para ser sincero, as marchas mais baixas funcionam bem, o problema é que são apenas 5 marchas e a caixa de câmbio é um pouco pesada. Confiabilidade: Motor Evolution, equipado com refrigeração a ar, Nos modelos Harley-Davidson Iron 883, eles são otimizados para resolver todos os problemas.

A paixão desempenha um papel decisivo na compra de um, quando os cálculos não são feitos simplesmente olhando para a potência ou o desempenho, mas sim para os quilómetros que podem ser percorridos. A única coisa que falta nesta obra-prima é o medidor de combustível disponível Opcional por um preço elevado, como todos os acessórios HD.. Sendo uma das motocicletas mais convertidas do planeta, não será difícil encontrar uma bicicleta usada boa e bem equipada.

Fique tranquilo porque pode percorrer mais de 200 mil quilômetros. Hoje tem um sistema ABS que faz bem o seu trabalhoO mesmo não pode ser dito da embreagem. A 883 Iron é certamente uma motocicleta bonita e bem equipada, projetada para caminhar e não ter pressa. Quem compra uma Harley o faz por motivos de coração, e como dizem: o coração não manda.