Xbox: Microsoft continuará investindo em consoles no futuro

Em entrevista ao WindowsCentral, Phil Spencer falou sobre… Planos futuros do XboxExplicando que o objetivo Microsoft é continuar a trazer inovação e valor ao ecossistema da Cruz Verde, não apenas através do Game Pass, mas também Continue investindo em hardwareque são controladores do Xbox.

Como sabemos, a estratégia da gigante de Redmond é expandir o ecossistema Xbox também através do mercado de PC e mobile, além de disponibilizar o Game Pass no maior número possível de dispositivos graças à nuvem, libertando-o assim do modelo tradicional vinculado. para vender hardware. Porém, isso não significa que a empresa tenha planos de se afastar do mercado de consoles. Na verdade, Phil Spencer anunciou isso no futuro “Ele terá muito o que conversar.” Fá-lo no setor de hardware, bem como nos setores de serviços e nuvem.

“No mês passado, promovemos Sarah Bond a chefe do Xbox, onde a equipe de hardware está em sua organização e a equipe de plataforma e serviços está em sua organização”, disse Spencer. “Demos este passo especificamente para garantir que tenhamos um foco unificado para o nosso roteiro Inovação através de dispositivos e serviços. Isso também inclui a plataforma de desenvolvedor para consoles Xbox. É sobre a inovação que estamos fazendo com nossas equipes, mas teremos muito o que conversar em termos do que estamos fazendo na área de hardware e na área de serviços – há muito trabalho para fazermos. Estamos sempre ouvindo.

“Quando se trata de jogos em nuvem, falamos sobre isso no início Nuvem Xbox Como uma forma de entrar no mundo dos jogos para celular. Globalmente, hoje há muitas pessoas jogando jogos na nuvem em dispositivos móveis. Mas em um lugar como os EUA, a forma como as pessoas usam a nuvem ocorre principalmente nos consoles Xbox. Eles o usam para verificar jogos e procurar jogos que desejam baixar para jogar via Xbox Game Pass ou até mesmo comprar diretamente. Isso levou a inovações que não esperávamos. “Quando observamos o que os clientes estão fazendo e ouvimos o feedback que eles nos dão, pensamos no que mais podemos fazer com a experiência do Xbox Cloud e do console Xbox.”