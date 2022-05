O Android Auto está mudando de cara neste verão: as coisas que você é e a tela dividida para todos

no decorrer Conferência Anual de E/S de 2022, Google Finalmente percebi o tão esperado penteado Android Auto Sobre o qual estamos falando há alguns meses. conhecido como Codinome Coolwalkcom base em um ponto-chave: capacidade de interface Ajuste qualquer tamanho de tela do carro Um detalhe decisivo no período em que os fabricantes começaram a implementar soluções mais corajosas e especiais. Coolwalk é organizado no formato Três abas principais:

O principal e maior dedicado a Mapas e navegação . Existem controles de zoom, links rápidos para destinos populares como casa ou trabalho e, claro, uma caixa de pesquisa.

. Existem controles de zoom, links rápidos para destinos populares como casa ou trabalho e, claro, uma caixa de pesquisa. O secundário é muito menor que o principal, mas um pouco maior que o terceiro, que se destina a Multimídia . Existem controles para reproduzir música, podcasts, etc.

. Existem controles para reproduzir música, podcasts, etc. ensino superior éJúlia‘: Mostra diferentes tipos de informações, desde o relógio até as atualizações de trânsito ou meteorológicas, que variam de acordo com o contexto e a hora. É especialmente interessante os tempos de viagem para o destino atual com a capacidade de compartilhá-los rapidamente com seus contatos.

Um adicionado a três cartões Barra de status Com alguns comandos rápidos (incluindo o comando para abrir a gaveta de aplicativos), indicador de bateria e sinal do smartphone. Finalmente, existe um sistema de notificação flutuante para mensagens, chamadas recebidas, etc. A peculiaridade dessas janelas, como dissemos, é que elas alteram automaticamente a localização e o tamanho de acordo com o tamanho e a proporção da tela na qual são reproduzidas; E isso vai acontecer Mesmo nas telas menores, por exemplo, 5 e 6 “, para as quais a conveniência da tela dividida até agora foi descartada. Deixando de lado, observamos naturalmente uma propagação Você é uma linguagem estilística Em todas as partes da interface do usuário, do relógio aos botões.

O Google acabou de dizer isso O novo Android Auto chegará neste verão. Vale a pena notar que o beta 7.7 foi lançado há alguns dias, mas ainda não parece incluir o redesenho. O Google acrescentou que também há novidades para ele Android Automotive, um sistema operacional incorporado real que os fabricantes podem usar para suas unidades principais (Por exemplo Honda): as principais são que o app oficial do YouTube está chegando, assim como outros apps nativos de streaming de vídeo, e Suporte ao protocolo de transmissão. Abaixo você pode rever toda a sessão.