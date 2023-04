PS5 Pro: Novos detalhes nos próximos dois meses, diz vazamento bem conhecido

O conhecido vazador Tom Henderson voltou a falar sobre PS5 Pro Durante sua recente transmissão ao vivo, dizendo que Novos detalhes No console, eles aparecerão em próximos dois meses Ele acrescentou que a Sony também está trabalhando em outro hardware do PlayStation.

Como você se lembra, Henderson anunciou há algumas semanas que o PS5 Pro está em desenvolvimento e será lançado em 2024, enquanto o PS6 chegará em 2028: essas são as janelas de lançamento indicadas pela empresa japonesa internamente, segundo as fontes de o vazador.

Henderson reiterou que se trata de Dois consoles separados E não do mesmo projeto, então, a julgar pelas primeiras especificações, provavelmente havia rumores Playstation 5 Pro Ele tentará integrar 4K a 60fps e possivelmente aumentar o suporte de rastreamento de raios em vez de direcionar para 8K.

No entanto, o vazador revelou que a Sony também está trabalhando em um Outros dispositivos PlayStationporém, sem especificar se o PS5 vem com o já tão falado drive de disco removível que deve estrear nas lojas em setembro.

Por fim, referindo-se ao possível anúncio dentro do ano de GTA 6, que em sua opinião será lançado apenas para PS5 e Xbox Series X|S. S, Henderson explicou que as notícias que ele relata são sempre verificadas de alguma forma, sejam capturas de tela, documentos ou acordos de não divulgação que as fontes fornecem para legitimar as informações.