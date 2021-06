Anunciando remasterização de 60fps no PS5 em breve? Talvez não

distância Anel Elden mostrado em E3 2021Os fãs de FromSoftware podem ficar satisfeitos após dois anos de espera cansativa. No entanto, há quem continue a esperar que o desenvolvedor japonês também anuncie isso Muito procurado após o lançamento da próxima geração de Bloodborne que pode trazer o RPG de ação para 60fps.

Para alimentar essas esperanças, aí vem ele Comentários de Tim Rogers, desenvolvedor de videogames e jornalista, fez uma postagem muito interessante em suas páginas do Twitter. De acordo com Rogers, Versão modificada do Bloodborne em preparaçãoE a Parece que será anunciado muito em breve. Na verdade, as mensagens de Tim são bastante sombrias e parecem usar um tom um tanto sarcástico e suspeito.

Declarações de Rogers No entanto, eles ecoam os do RaySpace de dentro, que os corretores ResetEra ainda estão verificando. Ainda de acordo com esta segunda fonte, notícias interessantes sobre Bloodborne nos aguardam em breve. Só temos que esperar com confiança pelas próximas semanas, na esperança de que os boatos se revelem bem fundamentados.

Após a revelação de Elden Ring, muitos jogadores que foram encorajados pelo entusiasmo decidiram reiniciar o título FromSoftware enquanto esperavam que o novo trabalho criado em colaboração com George R.R. Martin chegasse às lojas em 21 de janeiro de 2022. A este respeito, Rogers recomenda que você saia do Bloodborne e espere que a Sony anuncie sua renovação.