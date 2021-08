O novo trailer revela uma novidade incrível

A Epic Games pensou nisso direto para esclarecer todas as dúvidas com seu mais recente trailer: Notícias malucas chegando ao Fortnite

É um jogo eletronico Ele continua a trabalhar em muitos desenvolvimentos. Alguns podem já chegar nas últimas semanas de 7ª temporadaEnquanto outros começarão a nova temporada maravilhosa.

Enquanto isso, O vazador e dataminer Eles estão trabalhando muito para prever algumas das muitas adições que podem vir. Fala-se de eventos e torneios exclusivos que – e não poderiam ser de outra forma – de Novas skins incríveis. Há um que foi revelado recentemente com um trailer oficial.

Quinze, Mecha Morty chega: aqui está o trailer oficial

Com um pequeno trailer postado nos canais sociais de É um jogo eletronicoFinalmente, a Epic Games anunciou Chegada de Morty Da série de TV Adult Swim Rick & Morty. O skin se chamará Mecha Morty, e como você pode ver pelas fotos, você verá o protagonista do show a bordo Traje de exoesqueleto.

depois, depois RickPortanto, o outro personagem da dupla se torna parte do Battle Royale número um do mundo. Disponível na loja, você pode comprá-lo Com o seu V-Bucks Disponível. Também apresentou um Mochila, capa e machado.