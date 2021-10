O Xbox Game Pass ainda está longe de 30 milhões de assinantes, por Jeff Grubb – Nerd4.life

De acordo com o conhecido jornalista Jeff GroupE Xbox Game Pass Ainda longe da linha de chegada 30 milhões de assinantesAo contrário do que disse o CEO da Take-Two alguns dias atrás.

Para aqueles que perderam as últimas notícias, o CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, afirmou durante o evento digital TheGrill 2021 que o serviço da Microsoft atingiu a marca de 30 milhões de assinantes. Um número que o presidente do Xbox, Phil Spencer, não negou, nem confirmou, basta lembrar que o último número oficial que a Microsoft divulgou em janeiro de 2021 foi de 18 milhões de assinantes.

Algumas horas atrás, o editor do VentureBeat, Jeff Grob, interveio no Twitter, observando que os dados relatados por Zelnick estavam incorretos e que os assinantes do Xbox Game Pass no último trimestre estavam Menos de 23 milhões.

“Zelnick pegou um número aleatório. Se eles fossem 30 milhões de usuários do Game Pass, eles teriam dito isso”, Diz Grubb no Twitter. O repórter acrescentou ainda que os dados do último trimestre não foram divulgados pela Microsoft para não levantar preocupações sobre o número de assinantes, após Jez Corden anunciar que em abril atingiu 23 milhões, também neste caso a informação não foi confirmada pela gigante de Redmond.

Assim como os dados relatados pelo CEO da Take-Two foram tomados com cautela, o mesmo, por razões óbvias, também se aplica aos comentários de Grubb. Para saber com certeza os dados sobre os assinantes do Xbox Game Pass, na verdade, teremos que esperar por informações oficiais da Microsoft.