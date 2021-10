Amazfit GTS, o smartwatch para todos agora custa tão pouco

entre relógio inteligente Da essência, mas o preço é barato, o Amazfit Estão certamente entre os mais populares: a gama de smartwatches é muito vasta, com preços de tabela que vão desde apenas 39 euros a um máximo de 400 euros, e cada modelo inclui Excelente relação preço / recurso.

A Amazfit é uma fabricante chinesa, mas provou ao longo dos anos que sabe produzir smartwatches a partir dela Qualidade Em comparação com os oferecidos pelos grandes ocidentais e com a tecnologia mais recente disponível. Portanto, entre quem acompanha o mercado de smartwatches, o problema não é comprar ou não um relógio Amazfit, mas sim qual modelo escolher entre os diversos disponíveis. Um dos mais escolhidos, até o momento, foiAmazfit GTS Que foi lançado há dois anos ao preço de 129,99 euros com grandes funcionalidades na altura, como um grande e brilhante ecrã AMOLED. Este smartwatch não é mais novo e o sucessor GTS 2 foi introduzido recentemente, isso mesmo, mas agora está sendo comprado por um preço Preço com super desconto Na Amazon, o que o torna irresistível.

Amazfit GTS: características técnicas

Amazfit GTS é um smartwatch com um design nada original, mas não trivial: ele tem um tela muito brilhante, um retângulo de 1,65 polegada, Tipo AMOLED, muito específico (341 ppi) com display sempre ativo.

pode monitorar frequência cardíaca (Continuamente), detecta arritmia, conta passos e calorias queimadas, 12 esportes podem ser detectados, até mesmo novos esportes (são à prova d’água, até 5 atmosferas). ela tem GPS, que se conecta ao satélite em cerca de vinte segundos.

A autonomia é muito boa: também pode atingir com uso médio a alto Duas semanas, enquanto a bateria é recarregada em duas horas.

Seção Esperto É administrado por um sistema operacional proprietário, com uma interface que tem se mostrado muito eficaz e profissionalizada pelos usuários. Até porque a Amazfit se preocupa muito com esse aspecto, com atualizações frequentes.

Amazfit GTS: l’offerta Amazon

Conforme mencionado anteriormente, o preço de tabela do Amazfit GTS é de 129,99 euros. Quando esse produto foi lançado, seu preço era excelente, hoje é menor porque com preços um pouco mais altos existem produtos com mais recursos.

Mas o preço que se deve observar hoje não é mais o mesmo: hoje o Amazfit GTS teve desconto na Amazon a € 74,90 (-55 €, -42%) E a música definitivamente mudará. A esse preço, o Amazfit GTS se torna mais e ainda é hoje relógio inteligente para todos Aqueles que procuram um smartwatch com funcionalidade básica, Para usar todos os dias.

Amazfit GTS – Relógio GPS Fitness Smart – Tela AMOLED de 1,65 polegadas