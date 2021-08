Christina Davina, uma bomba sexy de biquíni: simplesmente linda!

Kristina Davina continua a impressionar seus fãs com fotos incríveis que destacam suas curvas incríveis

Christina Davina Mais uma vez, ele encanta seus fãs nas redes sociais ao coletar milhares de curtidas e dar ao público outro seu. tiros quentes Isso tudo mostra seu físico maravilhoso.

Uma transformação impressionante do cantor originário de San Lazzaro di Savina que, 57 anos Ela se reinventou bomba sexy Em vez disso, After Past é dedicado a canções infantis de desenhos animados.

Na verdade, D’Avena era a imagem da boa menina, sempre na TV com sua voz maravilhosa para narrar em música e canções as aventuras dos personagens de desenhos animados favoritos das crianças: de Kiss me Licia (que ela então interpretou no adaptativo da TV) a Mila e Shiro, Nossas memórias de infância certamente se relacionam com seus atalhos.

Kristina Davina está em ótima forma: essa foto do biquíni é um grito!

No entanto, Christina mudou sua direção nos últimos anos, Torne-se mais social e exiba seu novo e empolgante visual. E o público, especialmente os homens, apreciaram imediatamente.

No momento, a cantora é muito popular e pratica isso segundo cara Também graças ao seu corpo gracioso e sensual que uma mulher não esconde de forma alguma. e assim por diante Feriado Houve muitas fotos de moda que os fãs puderam apreciar seu lado agora famoso.

Aqui está o último vestindo isso Um biquíni cereja, direto de Monte Carlo, deseja um feliz meados de agosto para seus fãs. “Feliz Ferragosto a todos !! O que você está fazendo? Eu pego um pouco de sol. Eu penso em você!”.

Em poucas horas a foto foi tirada Cheio de curtidas (mais de 70k) e comentários Entusiasmado. Você gosta desse novo papel da cantora ou a prefere mais como a garota safada de Zecchino D’Oro?