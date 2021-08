Vicenza, uma menina de um mês com coronavírus. ‘Segundo caso em poucos dias’ Como foi atingido – Libero Quotidiano

A quantidade de dano é uma desinformação sobre o ‘soro experimental’, que não é nem um soro experimental, nem um soro experimental. uma Um mês e meio de recém-nascidos foram internados no hospital No hospital Santorso di Vicenza porque o teste deu positivo para Covid: voltando de férias no exterior, a criança estava Pacientes de pais que não foram vacinados. Na mesma enfermaria está outra menina, com cerca de 7 meses, que deu entrada no hospital pelo mesmo motivo.

Os dois recém-nascidos são acompanhados de perto e ele culpa os pais que decidiram não aderir à campanha de vacinação. Desde o início da epidemia até hoje, houve mais de 700.000 casos de Covid-19 entre crianças na Itália e em geral entre jovens de 0 a 19 anos: 31 pessoas morreram, das quais 6 têm menos de três anos. . Os dados foram atualizados a partir de 18 de agosto e publicados no documento de acompanhamento semanal realizado pelo Instituto Superior de Saúde.

A situação está se tornando cada vez mais delicada, principalmente para os recém-nascidos, que não possui cobertura vacinal. Há apenas dois dias, foi registrado um caso muito especial neste sentido: uma mulher de 25 anos foi hospitalizada no Policlinico di Naples, onde chegou grávida, não imunizada e com sorologia positiva para Covid com sintomas graves. Os médicos foram forçados a intubá-la e dar à luz um bebê muito prematuro com 24 semanas. O recém-nascido está em estado crítico e mesmo os da mãe são extremamente perigosos.