Nos últimos anos, os aplicativos de mensagens instantâneas substituíram as mensagens de texto desatualizadas. Cada um de nós tem um programa desse tipo em seu smartphone. E depois do recente sucesso de caboO WhatsApp ainda é o aplicativo mais baixado de todos os tempos, com mais de 2 bilhões de downloads.

Um sucesso global tem um lado negro: o WhatsApp também é o aplicativo preferido dos hackers. Hoje em Proiezionidiborsa vamos falar sobre o enorme perigo para quem usa o programa. Portanto, tome cuidado com esse novo golpe do WhatsApp, cujas consequências ainda não são conhecidas. Vamos tentar entender o mecanismo e aprender como nos defender.

O golpe mais recente do WhatsApp é talvez uma das mensagens mais misteriosas que surgiram nos últimos anos. Atualmente, muitos usuários recebem mensagens de texto de números externos sobre feriados.

O objetivo dos golpistas é obter a resposta clássica: “Sinto muito, mas você ligou para o número errado”. Até agora, tudo parece inofensivo. Mas com a mensagem vem um link que nos convida a clicar nele.

Felizmente, poucas pessoas caem neste link e as poucas reclamações não fornecem uma base suficiente para entender para onde são direcionados aqueles que clicam no link. Mas é muito provável que o alvo de outra tentativa phishing No WhatsApp encontram-se os dados pessoais ou dados bancários dos usuários.

Como você se defende?

Parece quase óbvio, mas obviamente a maneira mais fácil de se defender desse golpe é não clicar no link ofensivo. O número pode ser bloqueado imediatamente e denunciado à Polícia Postal.

E se temos medo de outros ataques, devemos sempre seguir algumas regras simples de comportamento. Primeiro, devemos sempre ter cuidado com mensagens de números desconhecidos ou escritas com erros gramaticais.

Os hackers mais habilidosos são capazes de hackear até perfis de amigos e usá-los para enviar links perigosos. Se não reconhecermos o estilo de escrita do seu amigo ou se a mensagem nos parecer suspeita, é sempre melhor não abri-la.

Também desconfiamos de links que levam a sites populares e confiáveis. É muito difícil para os grandes nomes da Internet enviar mensagens promocionais privadas. Normalmente eles não precisam disso. Também neste caso é muito fácil escapar à fraude. Links falsos costumam conter erros ortográficos ou nos redirecionam para outros sites de hackers.

Finalmente, se quisermos aumentar o nível geral de segurança, podemos instalar uma ferramenta de segurança cibernética. Ele nos pedirá para adicionar uma senha extra para desbloquear o WhatsApp, mas irá adicionar uma barreira contra hackers e nos ajudar a encontrar o spyware oculto.

