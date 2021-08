Hermen Hulst da Sony fala sobre o futuro do Japan Studio, portando-o para PC e crise – Nerd4.life

Em uma entrevista com GameInformer, Hermann Holst, Presidente Playstation StudiosNeste artigo, ele falou sobre muitos tópicos interessantes, incluindo o futuro do Studio Japan, o fenômeno da crise e a próxima transição de títulos originais do PS5 para o PC.

Como chefe da PlayStation Studios, Hulst está sempre em contato com os desenvolvedores e é bem versado na dinâmica do desenvolvimento de videogames, bem como em questões, como o fenômeno de Crush, o que pode causar saúde mental e física do funcionário.

“Já li muito sobre crise. Na minha opinião, é apenas uma simplificação de tudo o que precisa ser melhorado. Posso facilmente dizer ‘não fazemos a crise’ e ‘não gosto’. Mas não é o suficiente ”, diz Holst, deixando claro que a Também dá atenção máxima a outros problemas.

“Pode ser estressante para um desenvolvedor ser explorado tanto quanto trabalhar longas horas, trabalhando em um projeto pouco claro. Ou ingressar em um estúdio e se sentir deslocado. Existem muitos problemas que afetam o bem-estar de uma equipe.” Holst acrescenta que a progressão na carreira saudável e a transparência são essenciais para garantir o sucesso da equipe.



Hermann Holst

Mudando de assunto, Holst também falou sobre os títulos que desenvolveu Estudos Japoneses E como ainda é uma parte essencial da Sony e do PlayStation.

Quando questionado sobre o que podemos esperar da reestruturação do Japan Studio, que levou à fusão com a Team Asobi, Holst disse: “Estamos construindo a equipe Asobi sob o comando de Nicolas Doucet, então investimos muito nessa equipe. As pessoas às vezes esquecem que nós temos a Polyphony Digital, é uma equipe com escritórios em vários países. Da mesma forma, estamos investindo no grupo de desenvolvimento estrangeiro em Tóquio e falando sobre uma equipe que trabalha com From Software e Kojima Productions. Os títulos desenvolvidos por estúdios japoneses são uma parte essencial de a identidade de Play Station E não vejo como podemos viver sem isso. ”

Por fim, em relação ao futuro dos títulos originais do PlayStation no Steam, Hulst explica que, apesar do sucesso de jogos como Horizon: Zero Dawn e da aquisição de Nixxes, que impulsionará futuras conversões, o foco da Sony permanecerá em Versões PS5 E que eles continuarão a chegar muito antes de seus equivalentes de computador.