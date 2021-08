A data de lançamento fecha, co-op e Forge chegando mais tarde – Nerd4.life

Encontro: Data Saída A partir de aura infinita Será anunciado em breve, mas campanha colaborativa e a situação Forgia A 343 Industries disse que não estará presente no lançamento, mas chegará mais tarde.

Estas são algumas das informações que os desenvolvedores revelaram no novo Vídeo Um diário dedicado à progressão do Halo Infinite após o sucesso do beta técnico, que permitiu a identificação de problemas já resolvidos.

Segundo os autores, um já foi criado roteiro Com os conteúdos que serão adicionados à experiência após o lançamento, neste caso particular, o acima campanha colaborativa e modo Forge.

Na verdade, parece que o primeiro vai estrear durante temporada 2 Halo Infinite, cerca de três meses após o lançamento do jogo, enquanto Forge chegará dentro de sessão 3, logo, algo em torno de seis meses.

No momento, esses anúncios não são bem recebidos pelos usuários, pois eles esperam que esse conteúdo esteja disponível desde o primeiro dia, mas devemos considerar que a Microsoft deseja suportar a plataforma Halo Infinite por muito tempo e, portanto, é bastante natural plano para este tipo.