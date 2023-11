Anunciada a Saga da Alma do Mundo de World of Warcraft, um arco narrativo dividido em três expansões

durante BlizzCon 2023 Grandes novidades foram apresentadas para World of Warcraft. Este é um arco narrativo muito longo chamado: World of Warcraft: Saga da Alma Mundial que abrangerá três expansões.

A primeira parte da World of Warcraft World Soul Saga é chamada World of Warcraft: A Guerra Interioronde os jogadores descem ao coração de Azeroth e entram em contato com as antigas civilizações que o habitam.

A segunda parte será chamada World of Warcraft: Meia-Noiteonde os jogadores terão que lidar com as forças do vazio que invadiram Azeroth e terão que unir suas forças para tentar alcançar a vitória.

A terceira parte será chamada World of Warcraft: O Último Gigantee testemunhará o retorno dos jogadores ao mundo antigo, onde testemunharão o retorno dos gigantes e aprenderão sobre suas intenções e a natureza de Azeroth.

Nos próximos meses, a Blizzard apresentará a primeira expansão, The War Within, com mais detalhes. A promessa é que será uma experiência épica. Então foi exibido Trailer de cinema O anúncio que você encontra no início do parágrafo.