Amiga 500, Retrogames anuncia uma Maxi Edition de seu console retrô

O anúncio veio em forma de infográfico, completo com uma linha do tempo em que a empresa revelou seus planos para os próximos dois anos. O console Amiga 500 completo deve ser lançado Quarto trimestre de 2024 . Infelizmente, faltam completamente detalhes, embora possamos supor que ele terá um teclado real e funcional, ao contrário do TheA500 Mini.

Retro Games anunciou um Versão máxima Do seu console traseiro Amigo 500 (A500mini). Presumivelmente, será apenas chamado O A500 como aconteceu com TheC64 Mini e TheC64, mas não podemos ter 100% de certeza.

Muitas novidades

O gráfico também tem outras razões interessantes. Ao mesmo tempo, sabemos que até ao final de 2023 teremos uma grande atualização num dos produtos da empresa. Deve ser um novo firmware para o TheA500 Mini, com muitas funções adicionais e introduzindo maior compatibilidade geral com o popular software de PC.

No entanto, também sabemos que será lançado no primeiro trimestre de 2024 Novo minicontroladorAinda não foi anunciado que um novo acessório estará disponível no terceiro trimestre de 2024.

Depois do Amiga 500maxi, um novo console completo será lançado no primeiro trimestre de 2025, com outro console completo sendo lançado no terceiro trimestre de 2025. Neste ponto, estamos muito curiosos para saber o que é, já que o gráfico não revela nada.

Porém, os novos produtos serão anunciados no final de 2024. Resumindo, há muita atividade na Retro Games.