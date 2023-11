Conexão lenta disponível? Esses truques mudarão as regras do jogo

Sua conexão com a internet está sempre lenta? Com esses truques você pode dizer adeus ao problema chato

A conexão pode nunca ser tão rápida quanto gostaríamos, muitas vezes devido aos nossos maus hábitos, mas há alguns casos claros em que a conexão é extremamente lenta. Entrar em contato com a companhia telefônica pode ser a solução ou, em qualquer caso, um sinal eficaz para entender mais. No entanto, existem alternativas para isso No entanto, eles podem nos ajudar a resolver o problema.

A primeira dica que pode ser dada para agilizar a comunicação É para desativar o Google Instant na página de preferências. Simplificando, isso atrapalha a rápida velocidade de carregamento do conteúdo. Desta forma os resultados serão exibidos de forma mais lenta, ao invés de carregá-los todos de uma vez. Pode ser útil para quem tem uma boa conexão e não tem interesse em ler todo o conteúdo de uma vez.

Conexão lenta? Acelere com estes truques: Será muito mais rápido do que antes

Se você está tendo problemas para carregar vídeos, saiba que antigamente existia uma função (YouTube Feather) com a qual você podia assistir todo o conteúdo em baixa resolução. Agora isso não é mais possível, mas pode ser feito manualmente. Ter sucesso Você deve se lembrar de definir a resolução para 240p, para não consumir muita internet. Além disso, os vídeos carregarão mais rápido, embora com qualidade inferior.

O Google sempre levou em consideração pessoas com conexões lentas. por esta razão Crie uma pesquisa de imagens mais simples. Para acessá-lo, basta visitar este link, que contém a página específica a partir da qual você inicia suas pesquisas. Recomenda-se salvar o endereço nos favoritos, para não consumir muita conexão. Fotos (mas também alguns vídeos) podem ser visualizadas mais rapidamente. Quem usa o Google Chrome poderá evitar o carregamento de conteúdos multimídia de páginas da web.

É sobre todo esse conteúdo Eles dificultam o carregamento da página. Para desativá-lo, basta acessar as configurações do Google Chrome. A partir de agora, concentre-se em “Configurações de conteúdo” e no item Plugins, selecione “Click to Play”. Aqui você terá que pressionar OK para não correr o risco de enviar conteúdo muito pesado para a web. Com essas dicas você conseguirá navegar na web sem muito esforço. Os problemas de conexão desaparecerão completamente graças a esses truques interessantes.