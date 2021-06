Xbox e Bethesda Showcase E3 2021 funcionará por 90 minutos, 1080p / 60fps e 4K após a transmissão ao vivo – Nerd4.life

Definir melhor o idiomaGaleria Xbox e Bethesda Definido para este fim de semanaE3 2021, onde Jeff Rubinstein relatou detalhes sobre a transmissão do vídeo como Tempo, O Resolução e taxa de quadros O vídeo será transmitido no domingo, 13 de junho de 2021 às 19h.

Microsoft Conference continuará 90 minutos Sobre e durante isso, várias notícias relacionadas a produções originais para estúdios de jogos Xbox serão apresentadas, incluindo a produção de Bethesda, que provavelmente terá sua própria seção dentro do evento, bem como outras exclusividades potenciais e iniciativas relacionadas.



Xbox e Bethesda Showcase na E3 2021 em 13 de junho às 21h00

O que é interessante notar na postagem é o fato de que a transmissão de vídeo ao vivo irá para 1080p e 60 fps, quando possível com base na qualidade da conexão, é claro, mas não excederá esses parâmetros para vídeo ao vivo.

imediatamente Após a transmissão ao vivoEm vez disso, os vídeos que serão distribuídos posteriormente estarão em 4K E 60 frames por segundo, além do vídeo completo do evento que será redistribuído posteriormente nos canais oficiais do Xbox em qualidade superior. Portanto, para uma melhor visualização dos conteúdos, pode ser necessário aguardar que os vídeos customizados em 4K sejam lançados após a transmissão ao vivo, após a primeira visualização.

A Microsoft também anunciou que o programa será traduzido para vários idiomas, incluindoitalianoMais uma versão traduzida simultaneamente com American Sign Language (ASL) e Audio Descriptions (AD), a ser seguida sucessivamente por quem tem problemas de audição ou visão.

De qualquer forma, como você bem sabe, o Showcase do Xbox e da Bethesda será transmitido na E3 2021, traduzido e comentado ao vivo aqui no Canal Twitch da Multiplayer.itOnde te esperamos tanto e meticulosamente no domingo 13 de junho às 21:00.

Enquanto se aguarda o evento, recomendamos que você consulte nossas informações detalhadas sobre rumores e previsões sobre a conferência da Microsoft e da Bethesda na E3 2021.