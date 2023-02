48 horas sem recarregar! EXTREME HONOR magic 5 lite test – Andrea Galeazzi

Fino e leve, mas com uma bateria que promete grande autonomia, e por ótimo no caso do Honor Magic5 Lite queremos dizer o dobro da média. O que eu faço senão colocar à prova em um teste de 48 horas?! Aqui está como foi…

peso e volume 161,6 x 73,9 x 7,9 mm

175 gramas SO Android 12, Magic UI 6.1 armazenar 128 GB uma oferta 6,67 em

1080 x 2400 pixels

sala 64MP f/1.8

Na minha frente está 16 megapixels SOC e RAM Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm)

6 GB de memória aleatória rede HSPA, LTE-A, 5G bateria 5100 mAh

Dissemos que é fino e leve, então vamos começar com o peso e as medidas: 161,6 x 73,9 x 7,9 mm com espessura 175 gramas de peso. De fato, bastante para um smartphone com tela de 6,67 polegadas e bateria de 5100 mAh.

telas AMOLED de 6,67″, Curador Snapdragon 695 5G com 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna e desempenho mais que bom. Perfeito para uso diário normal. No entanto, vamos lidar com isso na revisão escrita. O foco agora é a bateria!

lá bateria que isso 5.100 mAh com embalagem a 40 watts E… sim, o alcance é insano! terminei meu trabalho Primeiro dia de uso com ainda 76% restantes, Não foi um dia estressante, com exibição de 2:43 horas e muito GPS. No dia seguinte acabou o fim de semana e foi um dia de muito estresse, mas às 12h30 após a videochamada, GPS e câmera ainda tinha 54%. Às 18:38 26% e às 21:49 o 19%, A porcentagem que quase todos os telefones chegam à noite de um dia inteiro, mas .. foi no dia anterior!