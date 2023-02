A Nintendo assinou um acordo de dez anos proposto pela Microsoft, é oficial – Multiplayer.it

Presidente MicrosoftBrad Smith anunciou em um post no Twitter que a empresa assinou oficialmente um arquivo acordo com a Nintendoonde se compromete a publicar jogos da série Call of Duty no Switch e nos próximos consoles da Big N simultaneamente com outras plataformas, caso a aquisição da Activision Blizzard se concretize.

Anteriormente, era a própria Microsoft que confirmava a existência de tal acordo, mas a resposta de Kyoto não foi divulgada. Bem, aparentemente, a Nintendo já aceitou a proposta.

“Microsoft e Nintendo agora negociaram e assinaram um acordo legal obrigatório de 10 anos para trazer Call of Duty para os jogadores da Nintendo – no mesmo dia das plataformas Xbox, com funcionalidade total e paridade de conteúdo – para que eles possam experimentar Call of Duty como Jogadores de Xbox e PlayStation.”, Leia o comunicado de imprensa da Microsoft.

“Estamos comprometidos em fornecer acesso igualitário de longo prazo ao Call of Duty para outras plataformas de jogos, dando mais opções para mais jogadores e mais competição no mercado de jogos”.

“Assinamos agora um contrato vinculativo de 10 anos para trazer jogos do Xbox para os jogadores da Nintendo. Isso é apenas parte de nosso compromisso de trazer jogos do Xbox e títulos da Activision como Call of Duty para mais jogadores em mais plataformas”, diz a mensagem. do presidente da Microsoft, Brad Smith, disse.

Como sabemos, a Microsoft também propôs um acordo semelhante com a Valve (dona do Steam) e a Sony PlayStation, que você provavelmente sabe que é fortemente contra a aquisição da Activision Blizzard, já que Call of Duty é uma série de grande sucesso no PS5 e PS4.

A esse respeito, Jim Ryan, CEO da SIE, declarou no final do ano passado que o acordo que a Microsoft propôs à Nintendo era apenas fumaça e espelhos, ou seja, uma forma de desviar a atenção de questões críticas que surgiram com a aquisição da Activision. Nevascas.

A notícia chega com um timing particularmente interessante, já que hoje a Microsoft estará em audiência com a Comissão Europeia para defender a manobra.