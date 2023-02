Angry Birds será removido do Google Play e renomeado para a App Store em alguns dias – Multiplayer.it

o original Angry Birdsum dos jogos para celular mais populares de todos os tempos Foi removido do Google Play E Foi renomeado na App Store Em apenas dois dias, a partir de 23 de fevereiro: uma estranha jogada da Rovio, que explicou os motivos dessa decisão com um post no Twitter.

Na prática, os motivos da escolha inusitada dependem do impacto do primeiro jogo Angry Birds no catálogo da empresa: um jogo que ultrapassou facilmente a marca de 100 milhões de downloads na época de seu lançamento, Atrai a maior parte da atenção pelos usuários, que acabam não pensando nas diversas sequências e spin-offs que a equipe de desenvolvimento criou ao longo dos anos.

É por isso que, como mencionado, a partir de 23 de fevereiro, o Angry Birds original será removido do Google Play (permanecendo jogável para usuários que já o baixaram – e se você ainda não baixou, certamente é apropriado fazê-lo) , enquanto estiver na App Store, será Mude o nome dele para A primeira viagem do vermelho.

Desde sua estreia em 2009, Angry Birds totalizou Mais de 2 bilhões de downloadspermitindo que a Rovio obtivesse receitas respeitáveis ​​e dando vida a uma franquia que rapidamente se tornou o meio preferido entre animação, quadrinhos, livros e o cinema.