Análise OnePlus 11 5G, o “supercarro” dos smartphones

Depois de mais de um mês experimentando, finalmente tive a chance de contar minha experiência Com o OnePlus 11 5G, As últimas marcas chinesas também são minhas companheiras leais nos últimos testes de carros.

Disponível apenas online, no site oficial e na Amazon, a um preço inicial Desde 849 euros Para a versão com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, em duas cores e sempre com o compartimento da câmera assinado pela Hasselblad.

OnePlus 11 5G: Recomendas?

O OnePlus 11 5G é na minha opinião o melhor smartphone Android para adquirir hoje. Alguns dos recursos são muito semelhantes e os que vêm do iPhone vão gostar, como a alavanca para ajustar rapidamente a vibração, a atenção aos detalhes do software é excelente, assim como a facilidade de uso. No entanto, foi adicionada uma velocidade enorme, além de fluidez nos jogos, um bom sistema de som e um excelente setor de tiro que funciona bem com inteligência artificial.

Vamos começar com o desenho

Adoro apresentar os dispositivos OnePlus 11 5G e OnePlus em geral, um pouco de “supercarros” Dos smartphones, sempre com a potência máxima disponível a um preço muito inferior aos seus concorrentes, este 11 entre outras coisas voltou às origens porque custa ainda menos que o seu antecessor no lançamento. O design é moderno em nome da continuidade e da moda atual: então Tela grande de 6,7 polegadas Com bordas curvas. Recomendo na versão preta, pois é feito de material antiderrapante e agradável ao toque, que elimina o efeito do sabonete.

Exibição de excelente resolução QHD+ 3216 x 1440, AMOLED Em 120 Hz é bastante brilhante, o que notei imediatamente. Agora que chegaram os dias quentes, a luminosidade é ainda mais apreciada.

No entanto, vemos que se trata de um smartphone bem acabado, não só pela escolha do material da capa, mas também pelo design das câmeras Hasselblad (3 mais flash), em uma aba de alumínio que se estende desde o quadro, com abertura circular projeto. Apenas as câmaras são responsáveis ​​por um peso de pouco mais de 2 kg, e não por pouco.

Brindes no estilo OnePlus: o seletor no canto superior direito para manter o toque ativado, vibrar ou nada, muito conveniente. Mas o que falta é o cartão SD externo, que ninguém mais tem; e o botão da câmera. São pedidos especializados, porém Vindo do Sony Xperia Quem tem os dois eu perdi esse.

Muito rápido

As especificações técnicas do OnePlus 11 5G são as mais altas: 16GB de RAM Que pode ser aumentado, subtraindo um pouco dos 256 GB de memória, até 32. Falando em armazenamento, o 256 me parece mais focado, visto que não há cartão SD e a possibilidade de tirar fotos em altíssima definição para vídeo em 8K, então é muito peso.

No entanto, não há nada a relatar ao usá-lo, sempre muito rápido na execução das operações e suave, começando pelo desbloqueio com o sensor de impressão digital sob a tela. A tela é agradável e permite reproduzir ou assistir a vídeos com muito prazer, graças ao sistema Dolby Vision HDR. Não parece muito quente, exceto quando você está pedindo muito ou quando está usando muito a câmera. Mesmo durante o jogo, nunca me senti muito quente.

Para mover totalmente o processador Qualcomm Snapdragon 8 de segunda geração, junto com a interface Oxygen OS 13.0 Baseado no Android 13 e na placa de vídeo Adreno 740, o que o aproxima de ser um “smartphones para jogosComo os jogos rodam muito bem sem lags, isso se deve ao algoritmo Hyperboost Gaming Engine. Falando em jogos e filmes, Som Dolby Atmos Amplia um pouco a experiência e fica bem.

Outro ponto que me chamou a atenção: a bateria de 5000 mAh, mesmo quando muito usada, chega facilmente ao final do dia, mesmo depois das 23h com mais de 20%. Costumo carregá-lo pela manhã, porque a recarga é digna de uma carga elétrica como a do Ioniq 6: graças à tecnologia supervisão de 100 WEm menos de 25 minutos chegou a 100%. A menção ao Ioniq 6 não foi por acaso, pois fotografei com ele. Em vez disso, falta o carregamento sem fio, mas para mim não é um problema.

5G, presente no nome, Suporta dual SIM e leva bem para qualquer lugar.

Ótimas fotos e bons vídeos

O ponto que mais gostei é a câmera. Só de pensar algumas das fotos que tirei com o OnePlus 11 5G foram impressas em uma revista, e me perguntaram com qual câmera as tirei devido à excelente qualidade.

eles não rezam Nível Sony Xperia 1 IIImas é preciso dizer que o novo Xperia custa o dobro deste smartphone e, acima de tudo, nasceu para ser uma câmera ultracompacta, não um telefone, com muitas personalizações, muitas vezes complexas.

cabine O site da Hasselblad é dividido em:

Lente primária Sony IMX890 1/1.56″ de 50 MP, abertura f/1.8 com Ois;

Sony IMX581 48 MP 115° ultra grande angular, abertura f/2.2;

Lente telefoto com zoom óptico Sony IMX709 2X e abertura f/2.0, talvez o ponto fraco.

adicionado a esses Abertura frontal de 15 MP f/2.4, bom para selfies e um pouco menos para vídeos. No entanto, tudo é excelente e pensado para facilitar o uso: aqui existem algumas configurações que permitem escolher entre padrão ou alta definição; neste último caso, você perde o zoom e o 2X, sendo este último o que possui o tiros menos convincentes.

Porém, sempre trabalhamos com inteligência artificial, que reconhece o tipo de ambiente e arranja bem as cores, nunca pegando e nem deixando mortas, mas dando uma imagem potencialmente pronta para as redes sociais, com A tela HDR também é excelente.

Quem busca algo mais e tem uma abordagem mais profissional da fotografia pode mudar para o modo Pro, desenvolvido pela própria Hasselblad, para ajustar ISO, exposição, foco, obturador e balanço de branco, para resultados bem interessantes, principalmente em movimento. Depois, há os modos clássicos como visão geral, longa exposição, dupla exposição eexpandirao efeito do filme.

Mesmo à noite, as imagens são muito boas, com resultados surpreendentes às vezes.

Bem, pode ser os vídeos Capturado em HD e 4K a até 60fps e em 8K a 24fps. Este último, além de mostrar poder, não é particularmente útil, pois a diferença com 4K não é vista em um smartphone.

Os vídeos funcionam bem com muita luz e geralmente são ótimos para postar nas mídias sociais e assistir em telas pequenas. Na tela grande dá para ver um pouco as bordas, e com pouca luz às vezes a IA entra em crise e é melhor ficar sem ela. Outro favorito é o som: o microfone isola bem e tem bom desempenho.

Com OnePlus Buds Pro 2

Se desejar, é possível comprar o OnePlus 11 5G com Fones de ouvido sem fio verdadeiros OnePlus Buds Pro 2em uma praça vermelha muito cênica.

Confesso que os fones de ouvido me conquistaram logo de cara: são compactos e leves, nunca causam desconforto e têm um design bacana, com detalhes em alumínio que lembram os de um smartphone. Eles também têm um ótimo som, graves excelentes e interagem muito bem com um smartphone que os reconhece instantaneamente. Também funciona com outras marcas de Android e iPhone, mas não dessa forma integrada.

Com toques de toque, as músicas podem ser pausadas ou alteradas, mas o volume nunca pode ser reduzido.

os preços

OnePlus 11 5G começa em € 849 para a versão 8GB RaM 3 128GB Titan Black. A versão mais potente, 16/256 GB, custa 919 euros e está também disponível na mais específica Eternal Green.

No site é possível pagar com a Klarna em 3 vezes sem juros e trocar um smartphone antigo. Os fones de ouvido OnePlus Buds Pro 2 custam 179 euros.

