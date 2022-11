Diablo 4, janela de lançamento e abertura de pré-venda revelaram um rumor [aggiornata] – Multiplayer.it

Segundo o jornalista Jess Corden, dia de lançamento A partir de Diablo 4 Era para ser definido em abril de 2023, com i Pré-encomendas Do jogo que deve começar em dezembro de 2022. A notícia, não confirmada, vem de fontes que Corden identifica como confiáveis, que aparentemente já deve alguns conselhos que depois se revelam verdadeiros.

Corden também confirmou que uma data de lançamento de Diablo IV pode ser anunciada ao longo do ano Prêmios do jogo Em dezembro, com a abertura das reservas que ocorrerão durante o show. De acordo com o que o repórter apurou, a Activision Blizzard está preparando uma campanha de marketing massiva para o jogo, que será lançado em várias versões digitais. Haverá também uma edição física de colecionador, que conterá várias recompensas projetadas para o fã mais hardcore.

Segundo fonte de Corden, uma das vantagens da pré-venda é o acesso a beta aberto Diablo IV em fevereiro de 2023.

Corden então reiterou o que já se sabe, que é que Diablo IV será serviço ao vivo, a partir do qual a Blizzard já planejou o sistema de temporadas. Portanto, haverá suporte a microtransações, conforme já confirmado pela própria Blizzard em seu blog. Segundo a fonte de Corden, a primeira temporada deverá começar no terceiro trimestre de 2023, numa fase posterior à chegada do jogo.

Note-se que se tudo correr de acordo com os planos das duas empresas, a Microsoft poderá adquirir a Activision Blizzard King até ao verão de 2023. Assim, Diablo IV poderá ser um dos primeiros títulos fora do acordo a enriquecer jogo de arcade. Dada a força da franquia, seria um tiro muito bom.

Resta saber como serão tratados os serviços ao vivo e as microtransações. Recentemente, a Blizzard recebeu muitas críticas pelos sistemas de monetização de Diablo Immortal e Overwatch 2. É preciso dizer que ambos são gratuitos para jogar, mas ambos apresentam conteúdo de jogo caro.

Por fim, vale lembrar que estamos falando de rumores. Portanto, não há nada esculpido na rocha. Felizmente, para saber se algo está certo neste caso, não demorará muito, já que o 2022 Game Awards acontecerá em 8 de dezembro, em cerca de um mês.

Modernização

Mike Ybarra entrou no assunto, ainda que vagamente, com um tweet no qual ele simplesmente diz aos usuários para “não acreditarem em tudo o que lêem”. A indicação dos rumores sobre o lançamento de Diablo 4 é clara.

No entanto, como o conhecido insider Tom Henderson apontou com razão, essas mensagens vagas podem causar o mesmo dano que rumores infundados, confundindo os usuários.

Neste momento, resta-nos aguardar os anúncios oficiais sobre o lançamento de Diablo 4, esperando que as novidades cheguem já em dezembro e nos dê uma janela de lançamento para o jogo.