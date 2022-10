Hell Is Another: Uma Extraordinária Revisão de Horror de Sobrevivência

Confuso? Bem, estes são apenas os novos edifícios de videogame desenvolvidos por italianos lá Em cooperação com Jogos . A receita Hell is Others começa com uma base sólida de terror de sobrevivência multiplayer que adicionou elementos de atirador de ladrões, um pouco de rogue-lite e um toque de RPG. Misturar vários gêneros é uma aposta, mas essa fusão funciona bem e tem uma incrível capacidade de se adaptar às necessidades de cada jogador.

Adam é um proprietário de lucro, um indivíduo especializado em recuperar itens e recursos dos becos cheios de criaturas malignas em Century City. Após a chegada do bonsai ele conhece Octave, um comerciante que lhe oferece uma série de negócios. A cidade, além de perigos, está cheia de oportunidades porque casas, baús, baús e mansões de luxo estão repletas de recursos que Octave quer comprar com dinheiro. Aqui começa a aventura Hell is Others, uma jornada por uma rotina diária feita morte e corrupção Ele quer contar a história de um cientista que se deixou envenenado por seus próprios medos.

Adam Smithson tem calças pretas, gravata preta, camisa branca, suspensórios e uma pistola, não é muito falador e sobretudo não deve perder tempo. Um dia, como muitos outros, alguém deixa um bonsai na frente de sua porta, e acima há um bilhete que diz “Regue. Volto em 10 dias com um bônus”. Este evento aparentemente comum é o primeiro dominó que visa atrapalhar a vida de Adam e de muitas outras pessoas como ele. O inferno são os outros Cidade do Século Uma cidade devastada em um mundo à beira da extinção. Aqui, além dos dólares, o recurso mais valioso é o sangue, pois com ele as plantas são regadas; Até chumbo.

Quando Adam entra no elevador, de fato, vemos por um momento sua verdadeira natureza: um monstro todo preto, com um olho avermelhado, armado e sedento de sangue. Nas ruas de Century City, você deve ter cuidado, pois tudo o que encontrar tentará matá-lo e nessa luta pela sobrevivência você estará contido. Magia mística e corrupta deste jogo. Descendo para a cidade, o elevador da casa o levará a um lugar aleatório: você terá que sobreviver e coletar recursos até ouvir novamente o velho sino clássico do guindaste. Ao abrir o mapa, você encontrará o ponto de extração destacado em verde, mas cuidado, você não será o único a querer sair da cidade. Mais elevadores chegarão ao longo dos generosos 10 minutos de cada sessão de jogo, perdê-los significa morte e, como quando outro jogador o mata, você perde todos os recursos que possui.

Adam mora em um prédio da década de 1920 com papel de parede vermelho nas paredes, tem uma casa humilde e um porteiro morno, que, assim como o ascensorista, é um coelho. Isso não parece incomodar o protagonista porque está, de fato, entre os mais plausíveis de seu mundo. Para obter o sangue necessário para regar um bonsai, Adam deve ir às ruas de Century City e enfrentar seus muitos perigos. Além das criaturas monstruosas que atacam à vista, você descobrirá que a cidade é habitada por outros seres mais malignos e sanguinários: outros jogadores . Hell is Others, na verdade, é um jogo PvPvE onde, no mesmo mapa do jogo, não há apenas o seu próprio Adam, mas uma série de outros empresários que não podem esperar para eliminá-lo e roubar tudo o que você coletou.

Níveis, moedas, recursos e geladeiras



Subir de nível e ganhar créditos desbloqueia muito mais personalizações para sua casa no Inferno também

O sistema de gestão de muitos dos indicadores do jogo Hell is Others é introduzido lentamente nos primeiros minutos do jogo: é complexo, mas bem explicado e em pouco tempo começa a se tornar realmente intuitivo. Além da clássica barra de vida (em vermelho), há uma barra de resistência (verde) e outra de saciedade (amarela). Além disso, Adam tem uma série de Características do estilo RPG Que podem ser afetados por consumíveis: cheiro, visão, vitalidade, velocidade de movimento e resistência. Com um sistema de recompensa e punição bastante honesto, você pode melhorar sua capacidade de sentir inimigos próximos ao custo de alguma velocidade de corrida ou aumentar a resistência a danos sacrificando seu olfato. No início, o jogo incentiva a experimentação, mas com o tempo, você pode cultivar consumíveis que se encaixam no seu estilo de exploração e combate, dando-lhes sangue.

O inferno são os outros também Níveis e sistema de crédito, o primeiro indica seu progresso geral, enquanto o último indica sua reputação em Century City. Ambos são ganhos completando extrações em um elevador e perdidos até a morte nas ruas da cidade. O sistema de crédito é usado principalmente para influenciar as classificações do comerciante dos itens que você traz, mas fique atento aos seus pedidos: dependendo do dia, ele pode precisar de eletrônicos ou papelaria. Cada item possui tags associadas a ele e é necessário verificar os itens de interesse do comerciante para determinar o que é valioso e o que não é. Finalmente, você pode guardar alguns itens em sua cômoda em casa, mas alguns, marcados como “perecíveis”, apodrecerão quando a noite acabar. Para evitar isso, basta comprar uma geladeira na loja de móveis.