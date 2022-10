“Ignobel, Doriano morreu como herói”

Fita de luto no perfil do Facebook: “Pelanes pedal perdeu um ciclista e um amigo. Apresentamos as nossas mais sentidas condolências à família. Olá Doriano. O presidente da associação, Roberto Balegira, tem uma boa lembrança do Marechal Forsieri, um grande amante das bicicletas: “Através de um de nossos membros que era muito próximo dele, ele foi convencido a fazer o Stelvio Pass. Ele gostava de andar de bicicleta “normal”. Mas o amigo fez tanto que concordou em fazer Stelvio. Assim que chegou, ficou feliz. Mais ainda para alguém como ele, grande e pesado e por isso a subida foi muito mais difícil. No final, ele disse que foi a coisa mais bonita que ele já fez em uma moto.” Isso foi antes do Covid, na edição “Re Stelvio Mapei”, do Bormio ao passe.



Há outra memória associada ao trabalho do carabiniere: “A minha bicicleta foi roubada – continua o presidente – e foi ele quem me ligou para anunciar que tinha sido encontrada em Valsacena”. Até a jornalista Roberta Dente retransmitiu as palavras de Carabinier: “Doriano morreu como um herói – escreve ele – se não se opusesse à reintegração e acabou perdendo a vida, quem sabe a que tragédias teria chegado o homem fardado e armado. herói avança, mesmo para sua própria segurança, no interesse da sociedade.” Como vizinha, ela também acrescenta em defesa do amigo “sempre doce e irônico”; depois condena os antigos escritos nas paredes de Bellano: “Um ou mais dos condenados obliterou seu nome por uma aldeia Vile” Courtenigi “(Fofoca, em siciliano, ed.), que também afetou sua família». Para ele, siciliano de espírito e adotando um laghée, dedicou um lindo céu azul no Facebook “ao homem reto, que amava a vida, sua família, armas, boa cozinha siciliana, natureza e viagens”.