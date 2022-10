God of War Ragnarok incluirá função de envio de armaduras, é oficial – Nerd4.life

O Studio Santa Monica compartilhou uma sessão de perguntas e respostas no Discord respondendo a uma série de perguntas dos fãs sobre Deus da Guerra Ragnarok. Alguns usuários aproveitaram para perguntar aos desenvolvedores se havia algo no jogo Função de despacho de escudo. A resposta foi simplesmente “sim”.

Mais precisamente, a pergunta era: “Já que estamos falando de armadura. Eu gosto de ficar bem, todo mundo no estúdio sabe disso sobre mim. Obviamente, a prioridade de Kratos é usá-lo bem. Eu sei que um dos meus pedidos para 2018 foi uma chance de obter as estatísticas desejadas, mas também Dê a Kratos o visual que você deseja. Então aqui está uma pergunta do SpiritWolf e muitos outros: Haverá um sistema de expedição de armaduras? ”

A resposta vem de Mihir Sheth, “Lead Combat Design for God of War Ragnarok”: “A resposta curta é sim. Existe uma maneira de fazer isso… está no jogo.” O fato de ele não querer explicar mais nos leva a acreditar que não será uma opção imediatamente disponível ou que será algum tipo de funcionalidade que será desbloqueada ou com certas mecânicas. Por enquanto, isso é apenas um palpite, lembre-se.



Kratos usa diferentes peças de armadura com padrões diferentes

Caso você não tenha certeza sobre Qual é o transmissorVocê deve saber que é um recurso que permite aos jogadores dar ao escudo a forma que preferirem, preservando as estatísticas originais. É algo muito usado em jogos de RPG onde você muda constantemente a armadura do personagem, mas prefere dar ao seu herói ou heroína um aspecto específico. Horizon Forbidden West também possui uma funcionalidade semelhante em alguns aspectos, pois é possível equipar qualquer armadura, mas ativar a aparência de outra pessoa ao mesmo tempo.

Todos Armadura de Deus da Guerra (2018) Eles são bem feitos, mas é inegável que cada jogador tem seu gosto e prefere não usar alguns deles por serem visualmente perturbadores. Ter este sistema só é bom.

Sempre falando sobre God of War Ragnarok, destacamos que a equipe de desenvolvimento compartilhou uma mensagem oficial sobre os vazamentos.