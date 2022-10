“Só entendo quem coloca o instalador no disco” – Nerd4.life

Como vimos, alguém claramente quebrou o primeiro dia Deus da Guerra Ragnaroktendo em conta que o jogo é esperado em cerca de duas semanas mas algumas cópias já estão a circular entre os utilizadores, e nas últimas horas A reação de Cory Barlog Sonny Santa Monica que começou a me entender Você pode aproveitar apenas um modo de instalador no disco.

“Você sabe, agora, eu posso realmente entender os benefícios de ter uma única instalação em um disco físico”, escreveu o diretor e criador de God of War de 2018 no Twitter. “Um varejista vendendo o jogo cerca de duas semanas antes do lançamento é realmente decepcionante, sinto muito por qualquer outra pessoa, que agora precisa evitar spoilers se quiser jogar o jogo sem expectativas, isso é uma coisa.” boba Estar nessa situação definitivamente não é a maneira como Santa Monica gostaria de lidar com as coisas.”

Conforme relatado na sexta-feira passada, algumas cópias de God of War Ragnarok já estão circulando, o que significa que o primeiro dia foi quebrado e há spoilers online. Aparentemente, os desenvolvedores receberam isso de forma muito negativa e Barlog, em particular, interveio para mostrar toda a sua decepção.

Observe também a reflexão sobre o fato de o instalador ser colocado em disco: a prática de distribuir jogos físicos que não contêm grande parte do jogo em disco sempre foi vista de forma negativa pelos usuários que compram jogos nesse formato, mas representa claramente uma beneficiar Em tais casos. O fato de distribuir discos que ainda precisam de atualizações no primeiro dia, mesmo que só possam funcionar, satisfaz o respeito às datas de lançamento impostas pelas editoras, o que neste sentido corresponde ao seu controle direto sobre a distribuição das cópias digitais.

Isso é claramente uma provocação da Barlog, mas também faz sentido como, por várias razões, cada vez mais editoras e equipes de desenvolvimento estão adotando sistemas semelhantes em termos de distribuição de jogos físicos em disco. É notícia nos dias de hoje que há também que a duração do God of War Ragnarok está 100% completa.