Anúncio oficial chegando? Guias importantes da Virtuos – Nerd4.life

Parece que os rumores sobre um Metal Gear Solid 3 Nova Edição conhecido como Studio Virtus Pode ser justificado. O estúdio lançou um misterioso teaser, agora removido do YouTube, mas disponível online, que esconde uma mensagem que parece sugerir um anúncio oficial durante The Game Awards 2022.

O clipe em questão foi republicado no Twitter por um fã do Zonex. Como podemos ver, mostra uma floresta, muito semelhante à de Tselinoyarsk de Metal Gear Solid 3. Depois disso, a tela fica preta e uma mensagem é reproduzida em código Morse.

Decodifique a mensagem e o resultado é “1964 8 de dezembro de 2022E aqui vem a diversão. 1964 é o ano em que o Metal Gear Solid 3 Snake Eater acontece, enquanto 8 de dezembro é o dia em que o Game Awards de 2022 acontecerá. É lógico que durante o evento organizado por Geoff Keighley o Metal Gear Solid 3 Remake seria anunciado.

Por enquanto, trate tudo com cautela, pois ainda não há nada oficial. No entanto, esta não é a primeira vez que Virtuos, um estúdio quase desconhecido em Cingapura que trabalhou em algumas das lojas XCOM 2 e BioShock, foi associado a um possível novo lançamento de Metal Gear Solid 3.

De fato, em outubro do ano passado, um relatório da VGC afirmou que o estúdio estava trabalhando em um remake de Metal Gear Solid 3 encomendado pela Konami, que também pretende publicar versões remasterizadas do Metal Gear Solids original antes de seu lançamento. Mais tarde, a informação também foi confirmada pelo Eurogamer.net e pelo conhecido portal Gematsu, que geralmente não atrapalha o equilíbrio com rumores e tretas semelhantes, mas quando o faz, geralmente é porque é uma informação real.

Acrescentamos também que a Konami é um dos parceiros com os quais a Virtuos tem colaborado ou colaborado no passado, conforme confirmado por Site oficial do estudo.

Por outro lado, a Konami com o remake de Silent Hill 2 e outros projetos relacionados à franquia expressou claramente sua intenção de colaborar e terceirizar seus endereços IP para estúdios externos. Talvez além do revival de Silent Hill, Metal Gear Solid também esteja planejado, começando com uma das temporadas mais amadas pelos fãs. vamos ver.