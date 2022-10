Análise de vídeo da Digital Foundry rejeita o setor de arte – Nerd4.life

Baioneta 3 Finalmente no Nintendo Switch, acompanhado de aplausos da crítica. Mas terá sucesso em convencer os entusiastas da tecnologia de fundição digital? Aparentemente não, como podemos entender olhando a análise do vídeo no player acima, o jogo é elogiado, mas não desenho do setorsão considerados ‘limitados’ pelo Switch Hardware e PlatinumGames Tools.

De acordo com a análise da Digital Foundry, o Bayonetta 3 opera em uma resolução dinâmica de 810p com o Nintendo Switch conectado à plataforma, enquanto cai abaixo de 480p no modo portátil.

A taxa de quadros é travada em 30fps durante cenas cortadas e em sequências específicas com combate extenso. Em todas as outras ocasiões o alvo é 60fps, mas, citando John Lineman, “Ele raramente consegue acertar e isso é uma pena… Em um campo de batalha completamente vazio, a taxa de quadros cai regularmente abaixo de 60 fps.” Pela segunda vez … Uma vez que ele está em uma luta, ele é basicamente completamente desbloqueado e instável“.

Além do desempenho inconsistente, a qualidade geral da imagem, a presença de texturas de resolução muito baixa (mesmo equivalentes às dos primeiros jogos do Xbox), pop-ups e outras falhas técnicas também são criticadas. No geral, Linneman afirma que Bayonetta 3 visualmente “é Pior que os jogos anteriores Da série, com exceção do primeiro lançamento Bayonetta PS3.”

De acordo com Lineman, o problema é que as ferramentas utilizadas pela PlatinumGames já estão sentindo o peso dos anos e precisam ser renovadas. Também na sua opinião Bayonetta 3 é um jogo muito ambicioso Para o Nintendo Switch, o desempenho instável e compromete em termos de exibição visual, podendo um dia brilhar graças a uma porta para um console Nintendo mais poderoso.

Bayonetta 3 está disponível no Nintendo Switch desde ontem, 28 de outubro. Se você ainda não leu, aqui está nossa análise do procedimento da PlatinumGames.