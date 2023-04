A Grande Revolução: Como o Uno mudou a Fiat

Fiat One Revolution – Em 2023, você passará os primeiros 40 anos (aqui Leia mais), mas a revolução que ele desencadeou Fiat Uno Está mais moderno do que nunca. projeto de veículo de serviço que em 1983 Ele tem Fiat projetado no futuroA pegada, a voz das inovações industriais, uma virada crítica na forma como um automóvel foi concebido, desenvolvido e produzido, inspirou uma bela história em vídeo (mínimo) repleto de filmes e fotos históricas em que Roberto Giolito (ex-chefe da Fiat Style e atual chefe da FCA Heritage, recria a divisão do Stellantis Group dedicada à proteção e promoção das marcas Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo) aspectos mais inovadores.

Por que a ONU foi tão revolucionária? – Para descobrir, basta percorrer os discos associados ao best-seller da casa de Turim, quase esgotados 9 milhões de amostras Na virada dos anos oitenta e noventa. Para o modelo que substituirá o 127, a Fiat está fazendo um esforço econômico e industrial inédito, com investimento monstro é igual a aprox 1 trilhão Da velha lira e comissionamento, pela primeira vez em sua história, as etapas cruciais de montagem, desde a soldagem, até Robô. Isto traduz-se numa maior precisão nos acoplamentos entre as partes fixas e móveis da carroçaria, e permite a utilização de menos componentes, com vantagens significativas em termos de simplicidade construtiva e tempos de produção.

dança do robô – A ponta de lança da revolução robótica realizada pela Fiat responde ao nome Robogate. é sofisticado sistema de produção Foi projetado pela Comau, subsidiária do Turin Group, líder no setor de automação, e é baseado em um sistema soldagem a ponto para cada parte do veículo. Foi usado pela primeira vez na fábrica de Rivalta para a Ritmo, depois também foi adotado nas fábricas de Mirafiori e Cassino. No Fiat UnoOs robôs, em particular, operam às dezenas, com tarefas que vão desde estágios individuais até a montagem painéis da carroceriasoldagem e pintura. Isso melhora muito a qualidade e a uniformidade da produção.

Estilo e geometria – revolução Fiat Uno Não se limita apenas aos aspectos relacionados à produção. A mudança de marcha que nos anos 1980 permitiu um salto tão importante para a modernidade do gigante de Turim começa nos primeiros estágios de projeto, onde o trabalho na prancheta foi combinado pela primeira vez com o que foi feito no CAD e na fábrica. Isso leva a uma comunicação mais eficaz e sistemática entre os departamentos Estilo e geometriaé gerenciado por um único departamento capaz de se comunicar com fornecedores externos, começando pela Italdesign em Moncalieri, onde nasceu o design do carro.

Trabalhos de design – Design que responde a um conceito muito específico, design funcional, realmente pioneiro na época. Graças a um teto acima da média para a categoria, a cabine Fiat Uno Muito bem ventilado e a bordo, com eliminação de gotejamento possibilitada por soldagem de teto Com a lateral pelos famosos “arcos”, até os mais altos entram sem dificuldade. Mas um constitui um Novo ponto de referência Também para o estilo da carroceria, racional e elegante, com o grande teto preso a um capô baixo e inclinado e as janelas totalmente alinhadas com a carroceria.

O primeiro carro tem fogo – Por último, mas não menos importante, o motor. lá Fiat Uno É, em 1985, o primeiro modelo da casa de Turim a adotar carro de bombeiros (abreviação de Fully Integrated Robotized Engine), que estreou no Autobianchi Y10 e é produzido há 35 anos, em mais de 23 milhões de unidades. Ao abandonar o sistema de transmissão arcaico e o balancim em favor de uma distribuição mais moderna com árvore de cames à cabeça, os engenheiros conseguiram uma economia de até 95 componentes. O novo motor, montado quase inteiramente por robôs altamente avançados em um destacamento especialmente criado na fábrica de Termoli, é 69 kg mais leve, o que o torna mais confiável e silencioso do que os motores anteriores.

