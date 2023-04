Nintendo Switch: Novos descontos na série Super Mario estão disponíveis para comemorar o filme

Nintendo lançado emLoja virtual Nintendo Switch segunda metade de Ofertas para jogos da franquia Super Mário Para celebrar a estreia teatral de Super Mario Bros. O filme.

particularmente Até 4 de maio de 2023Você pode comprar Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey e New Super Mario Bros. Ultimate. U Deluxe e Captain Toad: Treasure Tracker por muito menos do que o preço padrão. particularmente:

Mario Kart 8 Deluxe por € 39,99 em vez de € 59,99 – 33% de desconto

Super Mario Odyssey por € 39,99 em vez de € 59,99 – 33% de desconto

Super Mario Bros.! O novo U Deluxe por € 39,99, em vez de € 59,99 – 33% de desconto

Captain Toad: Treasure Tracker a € 27,99, em vez de € 39,99 – 30% de desconto

Como podemos ver, entre os jogos Mario oferecidos, também estão Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario Odyssey, dois dos jogos de maior sucesso não apenas da franquia, mas de todo o estoque do Nintendo Switch, portanto, se você ainda não os jogou no entanto, as promoções que foram lançadas no The eShop são uma excelente oportunidade para resolver isso.

