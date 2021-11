Leve 5% do estoque – Multiplayer.it

digital back Ele está listado no AIM, um mercado subsidiário da Bolsa de Valores de Londres, com uma avaliação significativa de cerca de US $ 1 bilhão e parece já ter sido lançado. Sony Interactive Entertainment quem investiu Possui 5% das ações Disponível.

Ações da Devolver Digital foram colocadas online nas últimas horas, levando à avaliação geral da empresa 950 milhões de dólaresEm linha com as expectativas feitas por Devolver e Fieldfisher, o escritório de advocacia que supervisionou a abertura desta editora na frente de direitos de propriedade.

Para a AIM, esta é uma introdução importante, já que a Devolver Digital é atualmente a segunda maior empresa já vista neste submercado.



Atriz Maharia Zuk durante uma das conferências oficiais malucas do Devolver Digital

De acordo com relatos da GamesIndustry, mas sem ser oficial ainda, parece que a Sony implementou investimento 5% na empresa no momento.

“O IPO é a melhor opção para garantirmos nossa continuidade crescimento “Mais importante, isso nos permitirá preservar nossa própria cultura”, disse Douglas Morin, CEO da Devolver Digital.

A ideia de se tornar uma empresa pública é, com efeito, “dar Liquidez para nossas equipesCada um deles também é acionista da empresa. Também nos dá acesso a capital de mercado para continuar investindo em nossa estratégia de crescimento e implantação de talentos ”.

Assim, a ideia no momento é conseguir adquirir mais capital por meio do mercado público, e assim permanecer independente Mas a capacidade de aproveitar a nova injeção de recursos dos investidores. Isso não exclui quaisquer outros acordos, como poderia acontecer com a Sony, mas por enquanto ela está apenas crescendo como uma editora independente.

Neste ponto estamos aguardando para ver se a pergunta será de alguma forma usada para enriquecer a mania típica das conferências dedicadas a empresas, como vimos durante a apresentação do Devolver Digital E3 2021, da qual também falamos no especial. “Estilo, loucura e videogames na E3 Century”.