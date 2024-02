Se você possui uma TV Samsung, deve conectá-la à Internet imediatamente: O que está acontecendo

A Samsung pensou em oferecer um presente verdadeiramente único aos seus clientes. Descubra o que é e por que você precisa de uma conexão com a Internet.

Nos últimos anos, tudo relacionado à tecnologia tem evoluído constantemente. E é neste ponto que nem sempre é fácil acompanhar. Felizmente, às vezes, surgem novos recursos que não envolvem novos gastos ou alterações no aparelho, mas são combinados com uma simples atualização.

Esta é a situação Samsung decidiu introduzir grandes inovações em seus dispositivos até 2024 E isso será feito por meio de uma atualização. Para acessá-lo não será necessário gastar dinheiro, mas sim ter uma TV conectada à Internet.

Qual é o novo presente da Samsung e como acessá-lo

Quem gosta de passar horas assistindo séries de TV certamente conhece a tecnologia Dolby Atmos que foi implementada recentemente em muitas TVs. Samsung decidiu lançar seu substituto Até o final de 2024 e totalmente gratuito. Para poder se beneficiar disso Tudo que você precisa é de uma TV de última geração Ou um dos mais velhos e oradores antigos. Quanto às novidades, a Samsung anunciou que será uma tecnologia totalmente nova com som 3D, que se chamará Modelo e formatos de áudio (eu e). Este é um trabalho que ele está realizando com o Google, que em breve estará disponível nas TVs para melhorar a qualidade do som.

Porém, para acessá-lo, a TV deverá estar conectada à Internet, pois precisará ser atualizada com um novo firmware que será lançado ao final do projeto. Quem tem uma smart TV em uso provavelmente já conhece esse passo. Para todos, Basta clicar em Home e ir em Configurações, depois em Geral e depois em Rede.. Neste ponto, basta selecionar Abrir configurações de rede e selecionar o nome da sua rede WI-Fi. Depois de inserir a senha (quando necessário), você pode finalmente clicar em Concluir e em OK.

Sua TV finalmente estará conectada à Internet e poderáAtualizar com novo firmware Quando isso estiver disponível. Uma forma muito económica e rápida de ter uma TV com um som totalmente novo e em linha com os novos formatos que em breve estarão disponíveis também no Youtube o que, portanto, revela-se essencial, juntamente com a sua correcta disposição, para desfrutar de um áudio único experiência enquanto assiste seu programa de TV ou ouve música pela televisão.